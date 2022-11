La dura infancia de Mariah Carey, marcada por la pobreza, que la inspiró para componer 'All I Want For Christmas'

Mariah Carey siempre soñó con unas Navidades felices. Ahora, a sus 52 años y ya convertida en una diva indiscutible de la música, la cantante puede decir que es su época favorita del año. Que sea la más rentable económicamente suponemos que ayuda mucho, pero no se trata solo de eso.

La unión familiar que tiene ahora con sus mellizos Monroe y Moroccan, con los que disfruta de decorando el árbol y abriendo regalos, es la que le faltó a ella cuando era pequeña. Haber nacido en el seno de una familia extremadamente humilde y disfuncional la privó de vivir unas Navidades como las de cualquier niño.

Además, que su madre fuese una cantante irlandesa blanca y su padre afroamericano provocó que tuviese que lidiar con un sinfín de insultos racistas. Sentía que no encajaba en ningún sitio.

Los testimonios más duros sobre su infancia los relató en su libro de memorias El significado de Mariah Carey, donde explicó que su familia paterna cuestionaba continuamente que realmente fuese hija de su padre. Se separaron cuando la pequeña Mariah solo tenía tres años.

Una infancia marcada por la pobreza y el racismo

Que su familia tuviese pocos recursos económicos aumentó las diferencias que Mariah Carey encontraba cuando comparaba su vida con la vida de otros niños.

"Mi madre eligió vivir en vecindarios predominantemente blancos, donde la gente tenía más dinero que nosotros y yo no encajaba allí. O en un barrio complemente negro cuando mis padres estaban juntos, donde como pareja mixta, tenían problemas. Así que no había un lugar seguro", contó en una entrevista con Pitchfork en 2018.

Reconoce que experimentó vivencias injustas para los ojos de una niña. "Me sucedieron muchas cosas intensas cuando era niña, cosas que las personas que crecieron con dinero o con familias que no eran completamente disfuncionales nunca entenderán del todo. Y además, ser multirracial y no tener un lugar en el que encajar realmente".

Su día a día era tan complicado que cuando llegaban las Navidades deseaba que todo saliese a pedir de boca. Añoraba cariño y unión más que regalos materiales, pero cada año se repetía lo mismo.

"Siempre quise que la Navidad fuese perfecta y siempre he esperado estas fiestas con ansiedad. Pero tenía una familia increíblemente disfuncional que lo arruinaba cada año", contó en el mini documental de Amazon Music Mariah Carey is Christmas.

Cómo compuso 'All I Want For Christmas is You'

Era 1994 y Mariah Carey ya era reconocida como una de las grandes voces de la música pop. Fue ese año en el que compuso el tema que más rendimiento económico le daría en toda su carrera, pero All I Want for Christmas es mucho más que eso. Es el villancico por excelencia de cada Navidad.

La compuso recordando a aquella niña que soñaba con tener unas Navidades normales. "Realmente comencé a componer la canción pensando '¿Cuáles son todas las cosas en las que pienso en Navidad?' Luces, regalos, medias, chimeneas... Siempre he amado tanto la Navidad en toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, por muchas razones diferentes", explica en sus libro de memorias.

Con este contexto, podemos comprender ahora mucho más el significado de la letra. No deseaba cosas materiales ni ver la casa llena de regalos... Deseaba abrazos y pertenecer a una familia que se reunise para celebrar el amor y las fiestas.

No quiero mucho para Navidad

Solo hay una cosa que necesito

No me importan los regalos

Debajo del árbol de Navidad

Solo te quiero para mí sola

Más de lo que podrías saber

Haz que mi deseo se vuelva realidad

Todo lo que quiero para Navidad...

Eres tú, sí

La mala relación con su hermana: "Me intentó vender a un proxeneta"

En una charla en el podcast de Oprah Winfrey, la artista reveló uno de los episodios más oscuros de su infancia. Su hermana mayor Alison le dio un trato muy diferente al que cualquiera querría para su hermana, unos abusos que han terminado marcando su carácter.

"Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta", contó en la entrevista. Un testimonio que sobrecogió a la audiencia.

La relación con su hermano Morgan, el primogénito, tampoco fue buena. Lo describe con un hombre muy violento que no la protegió de los abusos que Alison tenía sobre ella y que incluso llegó a propinarle varias palizas.