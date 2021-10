Dwayne Johnson, 'The Rock', debuta como rapero: el resultado te sorprenderá

Dwayne Johnson, 'The Rock', debuta como rapero y el resultado te sorprenderá // GTRES

Dwayne Johnson ha demostrado que hay pocos géneros que se le resisten ya. Aunque nadie esperaba el debut como rapero del actor, 'The Rock' se ha animado a participar en el nuevo sencillo de Tech N9ne , colaborando con otros artistas como Joey Cool o King Iso.

De deportista a empresario. Desde películas de acción hasta filmes para los más pequeños. Dwayne Johnson ha demostrado que no le hace ascos a ningún trabajo ni a ningún género. Sin embargo, sus seguidores han quedado asombrados después de que 'The Rock' se haya atrevido, a sus 49 años, a debutar en el mundo de la música.

Pocos esperaban el debut del actor como rapero, pero su nueva colaboración con artistas de renombre como Tech N9ne, Joey Cool o King Iso no está dejando indiferente a nadie. De hecho, puede que te sorprenda más de lo que ya nos tiene acostumbrados el protagonista de Baywatch.

A través de sus redes sociales, Dwayne Johnson compartía la noticia con sus seguidores, con un tramo de su participación en Face Off, un tema del último álbum de Tech N9ne, ASIN9NE, estrenado este viernes. "Hice mi histórico debut en el rap (afortunadamente no apestaba). Un gran saludo a todos los fans del 'hip hop' y de la música por sus reacciones", escribía.

Dwayne Johnson, el actor más polivalente

Según explicó Tech N9ne en entrevista para Variety, quiso desde el principio que un luchador contribuyera en el tema, con la intención de convertir la canción en un tema perfecto para los espectáculos deportivos y los gimnasios.

"Es una canción energética. Va a conseguir que la gente se anime a levantar pesas, se anime a pelear, se anime a jugar... ¿Y qué mejor persona que él? Conor McGregor no, no lo conozco. Conozco a la Roca", comentó el rapero estadounidense.

El propio Dwayne Johnson ha confesado que grabó su verso en una sola toma. La canción también forma parte de la campaña publicitaria de su nueva colección de ropa, llamada Outlaw Mana, diseñada en colaboración con Under Armour.

Dwayne Johnson en el videoclip de Face Off. // YouTube

No es la primera vez que rapea

Sin embargo, muchos usuarios han querido recordarle a 'The Rock' que este no es el primer tema en el que se atreve a rapear. De hecho, hace casi 20 años, en colaboración Wyclef Jean y Melky Sedeck, el actor entonaba sus primeros versos en el tema It Doesn't Matter.

Además, su aparición en películas de Disney también nos ha dejado algunos temazos cantados por The Rock, como You're Welcome, en Moana, un auténtico éxito entre los fans de las películas animadas de los últimos años y un auténtico himno para los más pequeños.