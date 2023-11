Edgar Barrera: "La música se estaba volviendo programada y hacía falta otra vez ese feeling humano"

40 nominaciones totales, 19 Latin Grammy bajo el brazo y otras 13 nominaciones los latín Grammy.

Muchas veces la gente no sabe quiénes son los que están detrás de las canciones, quienes las producen, y gracias a la Academia ese perfil bajo puede salir a la luz, y ponerle cara a esas personas que está detrás de grandes éxitos de artistas de la talla de Camilo, Karol G, Shakira… Es el caso de Edgar Barrera.

“Hay canciones muy especiales que han marcado este año, como Hawaii, La Bachata, Un X100to, que abren camino a nuevos géneros, abren un espacio nuevo donde no había para la música tejana, me gusta abrir ese camino para los artistas”, ha expresado el compositor.

"Soy una vía como para ayudarlos a ellos en sus carreras, no me gusta tanto el protagonismo, no estoy tan acostumbrando a eso, no tengo ese ego de artista de creerme… no sé como explicarlo", ha señalado el compositor y productor, que prefiere mantenerse en un segundo plano.

Le escribieron artistas como Shakira o Karol G para felicitarle por ser el máximo nominado: compartió portada del New York Times junto a la legendaria artista colombiana cuando salieron las nominaciones de la 24.ª edición.

Lejos de la fama, lo que más le motiva es tener ese reconocimiento de los artistas y la academia. Actualmente, está trabajando en su música, su propio sello y en la búsqueda de nuevos talentos, ver a esos artistas crecer de la nada más que a algunos que ya tengan el camino hecho.

Pese a ese perfil bajo, también se puso frente las cámaras para participar en el videoclip de El Jefe de Shakira con Fuerza Regida. “¿Cómo decirle que no a Shakira? Es la primera vez que me toca estar en un vídeo y a al lado de ella imagínate”, contaba al respecto.

Recibió la noticia mientras estaba manejando por las calles de Madrid, y fue su mujer la que le dio buena nueva de que lo habían nominado como compositor del año, entre otras 12 nominaciones. Le da orgullo que todas sus nominaciones sean en español, para poder seguir abriendo camino a los artistas del mundillo.

Su opinión como músico sobre la Inteligencia Artificial

Respecto a la IA, un tema que le afecta como compositor y productor, piensa que es preocupante: "Uno ya no sabe que es real y que no, a veces estoy en las redes sociales y escucho una canción y parece real y la busco y no", ha contado.

Le pasó con Mi primera chamba de Eladio Carrióny con la supuesta nueva canción de Benito -Bad Bunny- "Confunde al oyente, es un tema delicado porque también juegan con la voz e imagen de un artista y ahí creo que es lo que está mal", ha reflexionado.

Barera tiene claro cómo usaría él esta herramienta de una manera que no daña la propiedad intelectual de los artistas ni hace un uso irresponsable de su imagen: "Hay que usar la IA para mostrar demos a los artistas que no tienen tiempo para probar una canción y mostrar cómo sonaría en sus voces. No me preocupa, las canciones tienen que tener alma y sentimiento para trasmitir, y una computadora nunca lo va a lograr", ha asegurado.

El resurgimiento de la música regional latina

"Creo que estamos en una generación en la que nos estamos uniendo, por eso está pasando lo que está pasando en el movimiento de la música latina", ha comenzado expresando sobre esta enorme oleada de géneros regionales que está experimentando la escena musical a nivel internacional.

Asimismo, ha hablado sobre la importancia de que esos sonidos regionales mexicanos traspasen fronteras, como ha sucedido con Peso Plumao Grupo Frontera, y él ha asegurado que está más que dispuesto a apoyar ese movimiento.

“La música se estaba volviendo programada y hacía falta otra vez ese feeling humano”, ha expresado, haciendo hincapié en la necesidad de meter nuevos en vivo y hacer una regresión musical de cosas que ya se habían perdido.

El máximo nominado ha asegurado que su pasión por la música le viene a raíz de su padre, que también es músico, y cuenta con una habitación llena de vinilos antiguos y con un tocadiscos:

“Yo crecí con esos vinilos, con mucho ballenato, música colombiana, aprendí a tocar guitarra por estar rodeado siempre de música, siento que tengo un alma vieja, me gusta mucho la música de José Alfredo, Javier Solos, Agustín Lara, Juan Gabriel, Manzanero, tengo todo eso en mi cabeza y al momento de componer trato de hacer algo enfocado a eso”, ha expresado el compositor, asegurando que es algo que tiene en común con el cantante Camilo.

"Empecé a hacer canciones urbanas en estilo mariachi para traerlo de vuelta", ha explicado. Escuchó que se iba a cerrar esta categoría y ahora hay overbooking en el género. Es importante mantener vivos todos los géneros, y no que uno haya solo uno de moda, si no que haya variedad", ha concluido.