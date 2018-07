Edurne colabora junto a Olly Murs en su último single 'Hand On Heart'

Ya puedes escuchar la colaboración entre Edurne y Olly Murs de la nueva versión del tema Hand on heart del cantante británico para impulsar de nuevo su álbum Right Place Right Time . ¿Qué te parece?

Hace tan solo un mes Olly Murs presentaba Hand on heart, el último single de Right Place Right Time con el cameo del reconocido artista Robbie Williams. Y ahora lanza una nueva versión de este tema con la colaboración de Edurne.

Este sorprendente ero acertado dúo sirve por un lado, para acercar la música del cantante británico al público español y para impulsar a Edurne en el panorama internacional.

El cantante británico está que no para entre estrenos y publicaciones, el pasado 25 de noviembre se puso a la venta la reedición especial del álbum multi-platino Right Place Right Time que incluye siete canciones extra, dos temas nuevos y un DVD en directo grabado en el 02 Arena de Londres durante su última gira. Las canciones extra son: Stop Tryna Change Me, It’s Alright With Me, I Wish It Could Be Christmas Everyday (en acústico), Inner Ninja (Ft. Classified), Did I Lose You (Ft. Georgia), Dear Darlin' (Ft. Alizee) y Hand on Heart (Radio edit).

Edurne, la cantante y participante de la última edición de Tu Cara Me Suena, compagina sus actuaciones en el programa de imitaciones de Antena 3 junto a la promoción de su último y quinto disco de estudio, Climax.

Descárgate Hand On Heart de Olly Murs y Edurne en