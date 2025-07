Emilia anuncia oficialmente 'Perfectas', su nuevo álbum con referencia a Britney Spears

Aunque era un secreto a voces, Emilia ha anunciado oficialmente Perfectas, un nuevo álbum en el que la artista tira de ironía y pop más urbano.

La argentina acaba de terminar su gira de 2025 por España, pero no ha parado ni un segundo en dejar claro que vuelve con nueva música. Ejemplo de ello son los lanzamientos estas semanas de canciones como Pasarella, que forman parte de un calendario de publicaciones que la propia artista compartió con cierto misterio.

Ahora, la estrella internacional pone fecha de estreno a Perfectas, su nuevo EP del que solo falta por escuchar varias canciones al completo: Beautiful, Servidora, -una colaboración con la tiktoker Lola Lolita de la que ya hemos oído un adelanto- y Perfectas, el que parece que será el tema principal del álbum.

La artista ha compartido la portada de Perfectas, en la que aparece sobre una cama redonda rosa (la cual ya ha utilizado para compartir los adelantos) mientras llora observando todo tipo de objetos, los que representan cada una de las seis canciones del álbum.

Una portada con referencia a Britney Spears

Los fans de la música pop no han tardado en encontrar la referencia de Emilia con una gran diva de los 2000: y es que la argentina viste con una camisa roja sobre un top blanco al puro estilo de Britney Spears en la portada de ...Baby One More Time. Además, la postura, aunque en este caso más triste, también simula la de la estadounidense.

Toda esta referencia tiene un sentido especial si tenemos en cuenta las exigencias que ha sufrido durante toda su trayectoria la propia Britney Spears.