Emilia rinde homenaje a los 2000 en su disco '.mp3': "El concepto está en lo musical y también en lo visual"

La cultura dosmilera está más de moda que nunca. De hecho, es la inspiración de Emilia para su último disco .mp3, un claro homenaje al popular reproductor de música que era tan habitual encontrar hace 20 años. La artista ha charlado con Juan Sánchez sobre su álbum en una entrevista en Europa FM.

"El MP3 es uno de los primeros recuerdos que tengo con la música", ha comenzado, recordando que "creció escuchando esto y todos los artistas que ha admirado eran de dicha época". La argentina ha querido ir un paso más allá y no solo coger sonidos clásicos de los 2000, sino crear un proyecto 100% auténtico.

"Me parecía interesante traer un concepto no solo a nivel musical, sino también visual", ha dicho. Ella sabe que muchos de sus fans no saben que es un MP3 y su misión con el disco es "traerlo a la actualidad".

El álbum cuenta una historia de principio a fin y está dedicado a algunas de sus personas más importantes como su familia o sus seguidores.

Un disco lleno de historias

A 1000 kilómetros, por ejemplo, habla del sentimiento de soledad de ser artista al estar lejos de tu casa constantemente: "Cuando un cantante se baja del escenario, se siente muy solo o triste porque pierdes fechas importantes, no puedes estar con esa persona con la que quieres estar". No lo critica porque "es una elección", aunque "las consecuencias no son tan bellas".

O Guerrero, que es un homenaje a su padre y su lucha contra el cáncer. Emilia ha confesado que "tuvo que ir a lugares muy oscuros para escribirla" y quiere que cualquier persona que esté pasando por lo mismo, la escuche y se sientan identificadas.

El disco ha unido a algunas estrellas argentinas como Tini (La original) o Nathy Peluso (Jet set). Sobre la primera, ha contado que la conoció hace muchos años cuando estaba en Violeta: "Le pedí una foto, éramos las dos muy pequeñas y dos años después me invitó a hacer una cover".

Por su parte, ha aclarado lo increíble que ha sido trabajar junto a la intérprete de Sana sana porque "quiso sacarle provecho a que rapea como nadie".

Además de trabajo, también ha desvelado donde tiene todos sus premios: en la panadería de sus padres en la localidad argentina de Nogoyá. "Me han hecho un monumento", ha señalado entre risas.

Son cada vez más los artistas que se suman a la inspiración dosmilera.