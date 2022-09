La emoción se apoderó este sábado del Wembley Stadium de Londres en el homenaje a Taylor Hawkins, el batería de Foo Fighters fallecido el 25 de marzo de 2022 en Bogotá. Diferentes artistas de la talla de Liam Gallagher y Paul McCartney, se unieron a la banda, que regresó a los escenarios tras más de cinco meses sin tocar.

Foo Figthers decidió cancelar su gira tras la muerte de su compañero y no volvió a actuar hasta este sábado 3 de septiembre en el primero de los dos conciertos por Taylor Hawkins. El segundo y último será el 27 de septiembre en el KIA Forum de Los Ángeles.

El escenario tenía todos los elementos para que afloraran las lágrimas y Dave Grohl, voz y guitarra de Foo Fighters, no las pudo contener al cantar Times Like These. Era la primera vez que interpretaba la canción sin su compañero y amigo y en un momento su voz se rompió.

El cantante enmudeció y el público cubrió su silencio con una sonora ovación. Fueron unos segundos hasta que retomó la canción, pero probablemente los segundos más emocionantes de un homenaje ya de por sí cargado de sentimientos.

La amistad de Taylor Hawkins y Dave Grohl

Taylor Hawkins fue uno de los motores de Foo Fighters. Aunque no estuvo en la formación inicial, su música motivó a Dave Grohl para fundar la banda. La muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana, exformación de Grohl, había sido un duro golpe para él y llegó a plantearse dejar la carrera musical.

En 1994 fundó Foo Fighters y tres años más tarde, en 1997, se incorporó a la formación Taylor Hawkins, batería, compañero, amigo y hermano.

"Taylor y yo somos como hermanos. Los dos somos mejores amigos. Encuentras pocos mejores amigos en esta vida. Taylor y yo fuimos separados al nacer", decía de su amigo, al que en 2005 dedicó la canción On the Mend, un tema en el que Grohl se pone en los pies de Hawkins y canta sobre su trabajo para superar las adiciones. En 2001 una sobredosis de heroína casi le cuesta la vida.

Finalmente murió de manera repentina el 25 de marzo de 2022. Su cuerpo fue hallado sin vida en la habitación de un hotel de Bogotá, donde la banda tenía previsto actuar en el marco del Festival Estéreo Picnic.

El análisis forense determinó que el artista había consumido diez tipos de sustancias, entre ellas, antidepresivos, benzodiacepinas, marihuana y opioides, lo que le generó un aparente fallo cardiaco. Además, se dio a conocer que el tamaño del corazón del músico tenía el doble del volumen normal, llegando a pesar 600 gramos cuando el peso regular en un adulto promedio es de 250 gramos.