El emotivo discurso de Lady Gaga durante su concierto que le ha provocado las lágrimas

Lady Gaga no solo es una estrella internacional, sino que también es una de las artistas más implicadas políticamente de la actualidad. Hizo campaña durante las últimas elecciones en EEUU por el Partido Demócrata y también actuó en la toma de posesión de Joe Biden.

Durante estas semanas, la cantante sigue con su gira Chromatica Ball Tour y su última parada fue Arlington (Texas), donde reunió a casi 40.000 espectadores.

El duro alegato de Lady Gaga contra las armas en EEUU

Entre canción y canción, se sentó en el piano, paró la música y comenzó a dar un discurso que no dejó a nadie indiferente: "He entendido, ahora mismo, que este escenario tiene un corazón muy muy morado", señaló haciendo referencia al color característico de su último disco.

"Y estoy esperando que este morado se convierta en azul", dijo. Se trató de una indirecta para que en las próximas elecciones de EEUU, el estado de Texas, tradicionalmente conservador, votara mayoritariamente a los demócratas. Tras estas palabras, el estadio se volvió loco y comenzó a aplaudir esto.

Pero Lady Gaga tenía mucho más que decir sobre este tema: "Quizá no entiendas porque habló de esto, pienses 'esto no va para mí' o no estés de acuerdo, pero adivina: esto va de lo que crees, va de mantener a la gente a salvo".

Con esto, la artista estaba introduciendo la siguiente canción que iba a cantar, Angel down, que habla sobre el asesinato de un joven afroamericano a manos de la Policía. "Quiero que esta canción sea como una oración y pedir seguridad para las personas y que no tengamos que ver a más 'ángeles abatidos'", concluyó la intérprete de Judas.

A lo largo de todo el discurso, Lady Gaga estuvo realmente emocionada e incluso en varios momentos la voz la tuvo entrecortada y derramó algunas lágrimas. Algunos perfiles dedicados a la artista aseguran que estas palabras no gustaron a todos los asistentes y varios de ellos abandonaron la sala bastante enfadados.