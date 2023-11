Enrique Iglesias pone fecha al final de su carrera: "No haré más"

El final de la carrera de Enrique Iglesias está cada vez más cerca. El cantante de 48 años ha confirmado que sigue adelante con la decisión que tomó en 2015 y que avanzó en 2021. Su próximo disco será su último disco.

"He estado trabajando en este álbum durante bastantes años y para mí siempre fue como dije: mi último álbum… este es todo... no haré más álbumes", ha contado el cantante en una reciente entrevista en Today.

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler se refiere a Final Vol.2, la continuación de su álbum Final (Vol. 1) lanzado en septiembre de 2021. "Está terminado. De hecho, saldrá en febrero. Está completamente terminado. Lo que quiero hacer es grabar uno o dos videos justo antes de la segunda etapa de la gira y lanzarlo", ha apuntado el artista, que hace dos años ya aseguraba que escribir un álbum le resultaba agotador.

"Nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que estar empaquetadas como un álbum, así que este proyecto para mí es importante", apuntó sobre esta decisión en una reciente charla por Instagram con Ricky Martin y Pitbull, con quienes seguirá de gira en 2024. The Trilogy Tour acaba de anunciar 18 nuevas fechas el próximo año.

La decisión de 2015 y el anuncio en 2021

Enrique Iglesias empezó a gestar esta decisión en 2015 y la compartió por primera vez en septiembre de 2021 en una entrevista para At Home With, el podcast de Zane Lowe en Apple Music 1

"Mi primer álbum fue en 1995, era un niño. Quería sacar este álbum en 2017, luego se convirtió en '18, después en '19, más tarde en 2020 y ahora aquí estamos, en 2021. Pero sí, definitivamente la música se mueve más rápido hoy en día y también el proceso de hacer música, lo que puede ser un poco estresante, aunque también es un buen test para una canción, si la maduras y esperas y puedes escucharla un año después y todavía suena bien, es una buena señal. Siempre me ha interesado la música, una canción, el proceso de composición, que es en última instancia lo que más importa", explicó el cantante, que ya entonces dijo que no descartaba seguir escribiendo canciones.

El cantante explicó que en 2015-2016 estaba grabando un vídeo y se le pasó por la cabeza esta idea: "Mi próximo álbum debería ser mi álbum final, de acuerdo, está el Volumen 1 y el Volumen 2, porque tengo un contrato discográfico, para ser sincero. (...) Siento que estoy en este capítulo de mi vida en el que hacer un álbum es un proceso agotador para mí. Todavía voy a seguir escribiendo canciones y podría publicar música en el futuro, simplemente no estará en el formato de disco si lo hago".

Las canciones seguirán, dijo el cantante, padre de dos hijos junto a Anna Kournikova, pero no seguirá la regularidad. "Me podría llevar cinco años escribir una canción, pero también podría llevarme cinco minutos. Yo escribo la mayoría de mis temas en mi casa, así que es factible, pero este es de momento, mi último álbum y es lo que es, tomé esa decisión en 2016-17 y la mantengo".