Belén Aguilera: "No he matado a la chica del piano, he cerrado una etapa. Siempre lo voy a ser porque el piano es mi pilar"

Habrá que dejar hueco en la carta de los Reyes Magos porque lo nuevo de Belén Aguilera llega el próximo 24 de enero. La cantante arranca 2022 lanzando el segundo disco de su carrera, Superpop, un álbum en el que abraza el pop más adolescente, una reconciliación con esa ingenua pubertad que encubríamos queriendo crecer antes de tiempo.

Los adelantos que hemos escuchado de Superpop dibujan una Belén Aguilera llena de contrastes. Encontramos baladas y temas melódicos como Cristal o Camuflo, que llevan su sello personal, pero también hay hueco para hits hiperpegadizos como Camaleón, que supone un gran salto en cuanto a evolución, sonido y personalidad. Belén Aguilera ha pasado de ser 'la chica del piano' a una joven reivindicativa capaz de pisarle la cara a los hombres. Así la vimos en el videoclip de Camaleón junto a Carmen Farala, Saggitaria y más drags.

¿Ha matado la nueva Belén Aguilera a 'la chica del piano'?

"Me lo dices hoy que es el primer día de mi vida que tengo la cuenta de Belén Aguilera en Instagram, verificado", celebra la cantante, que se hizo conocida en redes como @thegirlandthepiano. "No la hemos matado, pero hemos cerrado una etapa. Al final siempre voy a ser la chica del piano porque el piano es mi herramienta, en mis shows es un pilar, y no solo en el escenario, sino en el momento de composición. No soy capaz de componer a partir de una base hecha o un time beat, algo que hacen muchos artistas. Lo ligo mucho a como si fuese dibujar, el piano es el lápiz con el que estoy trazando la canción, borro esto, lo otro.. Y ya luego se le va dando forma, se la va poniendo el óleo o el tipo de pintura que quieras en producción".

Siendo compositora, ¿no da miedo exponer tus inseguridades en las letras?

"Planteado así es como sacar tus inseguridades a relucir, pero es cierto que nunca escribo de nada sin antes haberlo digerido. Ha habido algunas excepciones porque es un reto para mi, me empodera más que me cohíbe. Pero da más miedo sentirlo que exponerlo. Yo a veces me escucho y digo 'qué te va a costar sacarlo, lo que cuesta es vivirlo'. Me cuesta mucho expresar mis sentimientos, los banalizo, me río de ellos, y las canciones me ayudan un poco a sacar lo que todos sentimos y es natural".

Hablas sin pudor de ansiedad, ataques de pánico o trastornos de TCA

"Me cuesta mucho el autoconocimiento, soy muy empática y vocacional con los demás pero me cuesta mucho entenderme, entender mis mecanismos, mis formas de pensar, así que es como un poco de autoayuda. Estoy muy concienciada y me ha tocado vivir en primera persona estas cosas, es super gratificantes cuando me escribe gente dándome las gracias, aunque nadie tiene que hacerlo, no soy una heroína. Sí creo que lo estoy visibilizando, de las enfermedades mentales cuesta encontrar informacion y es difícil cuando se siente, cuando se vive es muy confuso. Me alegra formar parte de un grupo de personas que visibilizamos esto".

¿Cómo surgió llamar a las chicas de Drag Race para el vídeo de Camaleón?

"Ya veía Drag Race en otros países pero no me había inmerso en la cultura Drag, aunque había visto shows. No estaba completamente metida como ahora, que creo que ha sido un proceso de aprendizaje. El programa además ha visibilizado este tipo de arte y me convertí en una super mega fan de ellas. Los domingos era casi religión, la gente iba a misa y yo veía Drag Race y cuando se acabó el programa, que fue cuando empezamos a idear el vídeo de Camaleón y dijimos 'te imaginas con ellas, en un club nocturno, una metáfora, de 'nos cargamos al heteropatriarcado' y con su presencia, que es lo más. Para mi Camaleón significa eso, coger tus debilidades, hacerlas fortalezas y ser al final algo espectacular, que parezca que nada te puede romper".

¿De dónde nace la estética de los 2000 para SuperPop?

"Para mi el disco significa una reconciliación entre la parte niña y la parte adulta. Quería conectar con la gente de mi generación con un conjunto de referencias, tanto a nivel colores como con los objetos que te traen esa nostalgia, el nombre, Superpop, ese guiño... Quería esa reconciliación con tu parte más niña".

¿Se imaginaba esa Belén niña que se convertiría en la artista que hoy es?

"Sí que se lo imaginaba porque siempre he querido ser cantante. La niña sí se lo imaginaba porque los niños no tienen limites. Fue la Belén adolescente la que dudó de sí misma y dijo 'pon los pies la tierra'. Hasta el punto de que lo dejé a parte porque lo veía imposible".

La gira de Superpop llega en 2022 pero antes habrá showcase acústico con Europa FM en Barcelona, ¿cómo lo planteas?

"Por una parte está el acústico, que es más orgánico, más cercano, más familiar, y el formato más producido es eso, una superproducción algo que requiere más equipo, una puesta en escena más grande. Un show un poco mayor pero igual no tiene tanta cercanía como el acústico".

¿Eres muy autocrítica cuando te bajas del escenario?

"Sí, soy super autocrítica pero en todo. El nivel de autoexiegncia siempre está muy arriba, aunque también entiendo que fallos los tenemos todos y en una hora y pico no vas a dar con todas las teclas correspondientes, al final es un ejercicio de no machacarse".