Carmen Farala: "El drag empodera porque es como la capa del superhéroe, luego llegas a casa y te pones las gafas de Clark Kent"

Desde que empezó Drag's Race España en Atresplayer Premium, Carmen Farala se colocó como una de las favoritas de la audiencia. Sin embargo, durante el rodaje no tenía tan claro que pudiese llegar a ganar. La competencia era buena y el jurado no lo ponía fácil. "La gente me veía muy ganadora, pero estando ahí no es lo mismo, ves a las compañeras que se lo curran mucho, sabía que tenía posibilidades pero no estaba segura del todo", dice sobre ese momento de la coronación.

Ganar la primera temporada del formato en España ha sido todo un triunfo. "Para mi ha sido un cambio de vida total y absolutamente. Yo siempre decía 'el drag no paga mis facturas, sino mis caprichos', y ahora se ha convertido en mi modo de vida", dice antes de corroborar que eso de "si trabajas en lo que te gusta, no trabajas" es "completamente verdad".

El apoyo del público ha sido abrumador. "Que te digan que estaban con una quimio dura y que los domingos le alegrabas la vida es increíble", dice Farala, que se ha colado como referente drag en el mainstream, donde hasta ahora no había muchos modelos a seguir en este sector. "Es como todo, si la gente no lo ve, no sabe que existe", asegura. "El drag empodera porque es como la capa del superhéroe, luego llegas a casa y te pones las gafas de Clark Kent", señala Farala, que gracias al drag ha explotado esta pasión que tenía por la moda, el maquillaje o la peluquería.

Ahora el drag es su principal fuente de trabajo, pero no todos pueden dedicarse a esto a tiempo completo. "Llevo trabajando en la noche casi nueve años, hay muchas compañeras que solo viven de esto pero es una profesión muy sacrificada porque no está reconocida, los empresarios juegan con el 'te doy dos duros' porque saben que nos gusta", dice, reivindicando la necesidad de dignificar ese trabajo y esos shows.

Farala está girando ahora con El Gran Hotel de las Reinas, una oportunidad increíble para llegar a un público diferente, alejado de ese mundo de la noche al que el drag estaba relegado hasta ahora. "Vienen muchísimas señoras, de las que se van al Bingo a tomar una copa, y luego salen fascinadas", cuenta. ¡Pronto actúan en el Wizink Center!

El idilio entre el drag y el mundo de las folclóricas es muy real, sobre todo en España. "Las folclóricas son actrices, Rocío Jurado era pura teatralidad, van muy de la mano", señala Farala, que en su último lip sync en el programa hizo La gata bajo la lluvia.

Puedes ver a Carmen Farala en el minuto 21:

