Alberto nos habla de las canciones que ha escrito para Malú y de la gira acústica de Miss Caffeina

El pasado 21 de mayo pudimos disfrutar del directo de Miss Caffeina, Shinova, Marlon, Veintiuno y Rulo y la Contrabanda en un formato muy especial en Europa Home Festival.

Pero además, te dimos la oportunidad de charlar con los artistas a través de un Meet&Greet virtual que ha dejado momentazos de lo más emocionantes y divertidos.

Pablo se encontró con Alberto de Miss Caffeina en su Meet&Greet virtual. Tras explicarle que está estudiando Ingeniería Aeroespacial, el cantante le confesó que se había matriculado en Psicología, porque "tenía la 'espinita' de no haber ido a la universidad", pero lo tuvo que dejar cuando empezó con la gira. "Aunque si llego a saber que estamos así hubiese seguido y me hubiese sacado un curso y medio".

El seguidor tenía muchas preguntas preparadas para Alberto “sobre cosas que quiero saber yo”, como cuál es su tarta favorita. "Todas, porque me encantan. Pero en este confinamiento le he puesto bastante ganas, porque antes las hacía rápido, y la Red Velvet es de mis favoritas y luego la de zanahoria, que cada vez me sale mejor".

Pablo también le preguntó por Imagine Dragons, otro de sus grupos favoritos. Alberto confiesa que no ha escuchado mucho sobre el grupo de Las Vegas, más allá de los singles, y Pablo de hace algunas recomendaciones.

También nos habla de los próximos proyectos de Miss Caffeina: "Estamos preparando una gira acústica, porque como no se puede hacer de otra manera porque todo tiene que ser sentado y manteniendo la distancia de seguridad y demás. Empezamos a principios de julio y terminamos en septiembre. Hay como 14 conciertos o así", explica.

"Y luego iremos viendo si se pueden ir haciendo los festivales que se han aplazado o no. Que sinceramente a mi me da que no, pero hay que esperar un poco", añade.

Además, Pablo le preguntó que qué canción de Miss Caffeina es la que ha compuesto para Malú, diciéndole que él dudaba entre 'Titanes' y 'Eres agua'.

"Ninguna de las dos. Pero de todas maneras yo hice una canción para Malú y le cambié un poco la letra porque por mi forma de escribir no le pegaba mucho a Malú. La hice más de amor. Pero cuando nos dijeron que no la cogían volví a hacerla de la forma original y la metí en el disco, es 'Turistas'".

"Pero es la segunda vez que me piden canciones para Malú y que luego al final no las coge. No pasa nada, porque no pegarán en su disco o lo que sea. Pero a mi me fliparía escuchar a Malú cantando una canción mía. Es muy guay ver como una persona coge una canción tuya y de repente es otra, es muy bonito".

