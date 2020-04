INNA: "'Not My Baby' es un estilo dance más fresco que esconde una historia real"

INNA es una de las cantes y compositoras más importantes del panorama musical no solo europeo, sino también internacional, donde triunfa con sus colaboraciones con artistas latinos como Daddy Yankee o J Balvin . Y Brian Cross ha aprovechado para hablar con ella, que además acaba de estrenar hace unos días el tema 'Not My Baby'.

Con más de dos billones de reproducciones en sus canciones en las diferentes plataformas,y cerca de seis millones de seguidores en YouTube, esta cantante y compositora de origen rumano, es una de las artistas más relevante en la música de baile.

Acostumbrada a viajar por todo el mundo, además de su idioma natal, Elena Alexandra Apostoleanu​, INNA, domina a la perfección el inglés y el español. Nacida en la ciudad de Mangalia, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Ovidius antes de conocer al trío rumano Play & Win y seguir una carrera musical.

Ahora, INNA nos 'recibe' en su casa para contarnos cómo está viviendo este periodo de cuarentena, cómo pasa el tiempo cantando y componiendo, y los cambios que prevé respecto a los conciertos y eventos multitudinarios cuando pase el estado de alarma general por la COVID-19. INNA confía en poder retomar sus shows en verano, pero es consciente de que habrá muchos cambios, aunque se mantiene positiva.

Estos días los está pasando en un piso, por miedo a trasladarse a casa de su madre, ya que estuvo dando conciertos poco antes de decretarse la cuarentena por el coronavirus.

NUEVO SINGLE 'NOT MY BABY'

Hace solo unos días, estrenaba junto a un cuidado lyric vídeo, el tema 'Not My Baby', que es un regreso "al Electro Dance Music", comenta, "un estilo más fresco, más nuevo, me encanta la canción, tiene una historia de verdad detrás, es algo que me pasó hace unos meses". Un tema que suma ya más de dos millones de reproducciones, y que huele a veranito:

Sobre su música en español, INNA asegura que mantendrá un estilo "más alternativo y experimental", pero también seguirá haciendo temas de música dance "la que amo y me dio todo los que tengo y lo que soy", comenta.

Además, INNA está grabando spots para televisión y va a hacer un papel en una serie americana, ¿la veremos pronto en Hollywood?

MUY UNIDA A BARCELONA

INNA es una enamorada de España, y en concreto de Barcelona, donde pasa mucho tiempo al año. Además, sigue agradeciendo a los fans españoles el cariño y la acogida que recibe siempre su música.

¿QUÉ LE GUSTA HACER?

Pintar, ir en bici por Barcelona, cantar... INNA nos habla además de lo que más le gusta hacer, de sus gustos y sus aficiones. ¡No te pierdas la entrevista!

📅 CALENDARIO DE ENTREVISTAS 📅

📍 SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL

- Lunes 13/04: Rayden, con Juanma Romero

- Martes 14/04: ¡Sesión doble!

👉 Raúl Gómez (corredor) a las 17h, con Wally Lopez

👉 MORAT a las 19:30h, con Juanma Romero

- Miércoles 15/04: Bely Basarte, con Juanma Romero

- Jueves 16/04: Jon Sistiaga, con Wally Lopez

- Viernes 17/04: Juan Magán, con Brian Cross

- Sábado 18/04: Mónica Naranjo, con Brian Cross

TODAS LAS ENTREVISTAS DE EUROPA HOME DATE

👉 Vuelve a ver AQUÍ todas las entrevistas en Europa Home Date