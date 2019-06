Inna lanza los vídeos de 'Gitana', 'Fuego' y 'Te Vas' para presentar su primer disco en español

La primera canción que escuchamos de Inna fue 'Hot', un tema EDM que sonó en discotecas de medio mundo, pero no fue hasta su colaboración con Daddy Yankee con el exitazo 'More Than Friends' que nos hicimos una idea de por dónde tiraba.

Sin embargo, la cantante ha sofisticado completamente su registro, redirigiéndolo hacia los ritmos latinos y caribeños que están de actualidad ahora mismo. Su nuevo disco, 'Yo', es completamente en español, algo que intuíamos cuando presentó hace meses 'Iguana' y más recientemente 'Tu Manera'.

Así, la cantante acaba de publicar 'Yo', un disco con el que la artista se abre camino entre el público latino más joven. 'Gitana', 'Fuego' y 'Te Vas' son los tres videoclips que acaba de lanzar, y en los tres vemos a Inna dejarse llevar por el ritmo de la música, con ella como única protagonista.

Para esta nueva producción de Global Records, Inna ha trabajado junto a Sebastian Barac, Marcal Botezan, David Siente, Elena Alexandra Apostoleanu, Cristina Maria Chiluiza y Alex Cotoi.

👉 Playlist de 'Yo'

1. Ra

2. Te vas

3. Iguana

4. La vida

5. Locura

6. Sí, mamá

7. Sin ti

8. Tu manera

9. Gitana

10. Contigo

11. Fuego