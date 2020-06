Justin Quiles: "Le enseñé 'PAM' a Daddy Yankee y le gustó tanto que en ese momento grabó su parte"

Justin Quiles está arrasando en medio planeta con ''PAM', un temazo que apunta a convertirse en una de las canciones de este verano. Con miles de reproducciones en todas las plataformas en streaming, ha alcanzado el primer puesto en la lista de Spotify en nuestro país.

"Es una canción que me reta a hacer otras cosas. Y cuando me reto a hacer cosas distintas me siento orgulloso del trabajo que hemos logrado", le explica a Cristina Merino en Europa Home Date.

"Temas como 'Cristina' le abrió las puertas a 'PAM', porque es del mismo estilo. Y el enseñarles a El Alfa y a Daddy Yankee el tema y que les guste fue algo grande en mi carrera".

Precisamente le preguntamos sobre trabajar con Daddy Yankee, ya que aunque ya se conocían nunca habían trabajado juntos. "Yo ya tenía a El Alfa montado en la canción, entonces yo me encuentro con Daddy Yankee en uno de los estudios aquí en Miami y tuve el atrevimiento de enseñarle dos o tres temas y entre ellos le puse 'PAM'."

"Y a él le encantó. Vi su reacción y supe que le iba a gustar y además era el tema que yo quería que le gustara. Entonces le dije que quería que formase parte del proyecto y él dijo que sí y ahí mismo grabó su parte ese mismo día y salió 'PAM`", añade.

Un tema que no solo está arrasando en las listas, si no en redes sociales con el #PAMChallenge. "Mucha gente está haciendo el challenge y bailando la canción. TikTok es una plataforma que ahora mismo a la gente le gusta mucho hacer challenge y funciona. Y yo la estoy usando a mi favor con 'PAM', 'Porfa'", y añade "hace tiempo que no subo nada pero tengo que ir subiendo cositas".

REMIX DE 'PORFA' CON MALUMA, J BALVIN Y SECH

Otra delas novedades musicales que nos tiene preparadas Justin Quiles es el lanzamiento del remix de 'Porfa', otro exitazo junto a Feid que lo ha petado durante estos meses y al que ahora se suman J Balvin, Maluma y Sech: "Es un tema que en la cuarentena funcionó bastante bien y que ahora venimos con este remix y creo que va a ser una canción muy grande"

UNA CUARENTENA MUY PRODUCTIVA

Justin Quiles nos cuenta que ha aprovechado la cuarentena para continuar grabando temas, con la novedad de que ha empezado a grabarlos él mismo: "A mi me gusta grabarme aquí en casa y la paso bien aquí solito, tranquilo".

Y nos cuenta todos los lanzamientos que nos tiene preparados: "A parte de 'Porfa' y 'PAM', tenemos dos temas con Arcangel que salen muy pronto. Tengo una canción mía solo que me gusta mucho y que va a salir muy pronto y estoy terminando mi álbum"

En cuanto a la fecha de lanzamiento de este nuevo disco, nos confiesa que todavía no sabe cuándo será pero el próximo single saldrá a finales de julio o principios de agosto.

LAS MUJERES EN LA MÚSICA URBANA

Justin Quiles ha colaborado con numerosos artistas, entre los que se encuentran mujeres que están revolucionando la escena de la música urbana. Le preguntamos cómo está viviendo este cambio en la escena de la que él también forma parte.

"Al principio era solo Ivy Queen en el género y me alegro de que haya llegado ese momento en el que se haya abierto las puertas a muchas mujeres para que puedan entrar en el género. Karol G, Natti Natasha, Cazzu, Becky G, Anitta... he colaborado con casi todas y como compositor escribí 'Downtown' de Anitta", explica.

"He colaborado de alguna manera u otra con todas ellas y son muy talentosas. Algunas de ellas escriben también y compartimos ideas y yo creo que era algo que el género necesitaba", añade.