Black Eyed Peas y Maluma unen fuerzas en el tema 'FEEL THE BEAT', incluido en el álbum Translation

Black Eyed Peas lanza su esperado nuevo álbum Translation , en el que rinde homenaje a lo s ritmos urbanos y latinos con colaboraciones tan potentes como el ya exitazo ' RITMO ' con J Balvin , su ' Mamacita ' con Ozuna , pero también otros que aún no habíamos escuchado, con Shakira , Nicky Jam , Becky G , Piso 21 o Maluma , entre otros. De hecho, 'FEEL THE BEAT' es el tema que BEP lanza junto al artista colombiano, para recordarnos que en "estos tiempos oscuros, la música debe brillar más fuerte" .

Al comienzo del vídeo, Black Eyed Peas no solo recuerda como en "estos tiempos oscuros, la música debe brillar más fuerte", sino que además el grupo muestra su solidaridad "con todos aquellos que luchan contra el racismo y las injusticias, en cualquiera de sus formas". 'FEEL THE BEAT' es un tema bailable que busca repetir la fórmula del éxito que tanto les ha funcionado con 'RITMO', mezclando el inglés con el castellano, los ritmos latinos y los beats con reminiscencias noventeras.

De esa mezcolanza nace este tema junto al colombiano Maluma, en el que parecen dejar claro que le va 'lo natural' -aunque no precisamente los batidos-, con frases como: "Ella tiene un culo grande pero natural" o "Mami tiene tetas grandes pero natural", en boca del propio Will.I.Am:

Otro de los temas de Translation que más nos ha llamado la atención es 'Girl Like Me', la colaboración de BEP con Shakira. Una mezcla de sonidos dancehall modernizados con una 'Shak' que sorprende con un estribillo inesperadamente agudo, donda tampoco falta el 'spanglish' de Will.I.Am en frases como "esta latina está rica" o "I need a girl bien bonita". Analizamos AQUÍ 'Girl Like Me' -VÍDEO Y LETRA-

TRANSLATION, OCTAVO ÁLBUM DE BLACK EYED PEAS

Translation es el octavo álbum de Black Eyed Peas, un disco formado por 15 canciones que rinde tributo a la música latina y urbana en el que destacan colaboraciones con artistas tan potentes como J Balvin, Maluma, Ozuna, Shakira, Nicky Jam, Tyga, Piso 21, Becky G o French Montana

Con este disco, la banda estadounidense se reinventa y cumple su deseo de trabajar con varios cantantes urbanos a los que consideran "los nuevos titanes de la música".

A lo largo de su trayectoria, Black Eyed Peas ha colaborado con numerosos artistas, pero sus últimos trabajos han estado más enfocados a la música latina, como con 'Ritmo', junto con J Balvin, o 'Mamacita' con Ozuna y J. Rey Soul, tema del que nos hablaron en 'Europa Home Date'.

TRACKLIST DE 'TRANSLATION'

1. RITMO (Bad Boys For Life) [with J Balvin]

2. FEEL THE BEAT (with Maluma)

3. MAMACITA (with Ozuna & J. Rey Soul)

4. GIRL LIKE ME (with Shakira)

5. VIDA LOCA (with Nicky Jam & Tyga)

6. NO MAÑANA (with El Alfa)

7. TONTA LOVE (with J. Rey Soul)

8. CELEBRATE

9. TODO BUENO (with Piso 21)

10. DURO HARD (with Becky G)

11. MABUTI (with French Montana)

12. I WOKE UP

13. GET LOOSE NOW

14. ACTION

15. NEWS TODAY

LETRA DE 'FEEL THE BEAT' DE BLACK EYED PEAS CON MALUMA

Can you feel the beat within my heart?

Can’t you see my love shine through the dark?

(Maluma, baby. Woo…)

.

I can feel it

Can you feel the beat?

I can feel it

Can you feel the beat?

Baby I can feel it (Ohhh)

Feel the beat

Baby I can feel it (Ohhh)

.

Can you feel the beat?

I can feel the beat

Can you feel the beat?

I can feel the beat

.

Cuando vivo en el ambiente (el ambiente)

No le mete mucha mente

Pasalo con una aguardiente

Y ve lo bueno que se siente

Y ella tiene un culo grande pero natural

Ella dice que lo heredo de su mama

Y yo se lo creo

Porque por lo que veo

Rompe la disco con ese meneo

Y yo se lo creo

Ojala me da un chance

Aunque se que ella no crea en romance, baby

Porque por lo que veo

rompe la disco con ese meneo

y yo se lo creo

ojala me da un chance

aunque se que ella no crea en romance, baby

.

Can you feel the beat within my heart?

Can’t you see my love shine through the dark?

Can you feel the beat?

I can feel it

Can you feel the beat?

I can feel it

Can you feel the beat?

Baby I can feel it (Ohhh)

Feel the beat

Baby I can feel it (Ohhh)

.

Can you feel the beat?

I can feel the beat

Can you feel the beat?

I can feel the beat

.

Baby girl you’re my superstar

You’re the light that I see

On my lap like a computer

Yeah, Mami, shake your booty, I see

Mami, look at how cute you are, yeah

Baby, give me your body

Let me do ya like the way I wanna do ya (yeah, mira)

Mami tiene tetas grandes pero natural

They not from a doctor cause she got ‘em from her ma

Baby got a halo and I can never say no

Cause she got a booty like J-Lo

Girl you got a halo and I’m checkin out your angles

You a sexy devil and my angel, baby

.

Can you feel the beat within my heart?

Can’t you see my love shine through the dark?

Can you feel the beat?

I can feel it

Can you feel the beat?

I can feel it

Can you feel the beat?

Baby I can feel it (Ohhh)

Feel the beat

Baby I can feel it (Ohhh)

.

Can you feel the beat?

I can feel the beat

Can you feel the beat?

I can feel the beat

.

No Latina pero dice papi

No quiere novio, pero ella ta pa mi

Todo le tiran, nunca responde,

no hay na que hacer ella es asi

Es la reina de la noche

Con migo se tira hasta la pose

Ya vamonos pa’l afterparty

I wanna feel your sexy body on me

.

Girl your booty like pastel (cake)

Imma kill the booty cartel (boom boom)

Girl, you’ll always be my angel

Rock the halo, yep, you’re my bad gal (Aye)

You got the best ass in the world

Mami dame dulce, dame caramel

You’re my Morena, Mami looking buena

Gonna put you in the Louis and the Chanel (Aye)

.

Baby got my love on grande, grande

Baby won’t you give it to me, dame, dame

Mami give me pum pum Monday,

Everyday Friday, Saturday, Sunday wait!

Mami won’t you come and tell me how you really want it

If you really, really want it baby, imma give it to ya

I be all up in it baby,I’ll be all up on it

When I make you feel it betcha you’ll be screamin’ “Hallelujah!”

.

Can you feel the beat within my heart?

Can’t you see my love shine through the dar