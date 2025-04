Así es 'Mariliendre', la serie musical que celebra los dramas del colectivo LGTB: "La vida con nosotros es más divertida"

Mariliendre es el término despectivo que se utiliza para nombrar a una mujer amiga de los gais. Pero Mariliendre también es la nueva serie de Atresmedia, creada por Javier Ferreiro y producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo; la misma que se reapropia de la palabra para celebrar la amistad entre mujeres heterosexuales y hombres homosexuales.

La obra, cuyos seis capítulos irán llegando a Atresplayer cada domingo desde el 27 de abril, es una comedia musical entre el realismo y la fantasía que este jueves 24 ha llegado a la gran pantalla con sus dos primeros episodios. En ellos, se presenta la trama de la historia, donde Blanca Martínez interpreta a Meri Román, quien rememora su pasado como la mariliendre de un grupo de amigos homosexuales ya desaparecido. Y lo hace tras la muerte de su padre, que funciona como nexo entre ambos períodos.

Con un ritmo ágil y una cinematografía efectista, el elenco otorga honestidad a una serie que se mueve vertiginosa por el humor negro, la emoción, la nostalgia o la euforia. Un elenco donde Martin Urrutia (Jere), Omar Ayuso (Luis), Carlos González (Saúl), Yenesi (Leo) y Álvaro Jurado (Santi) se unen a Martínez como los protagonistas, aunque también hacen acto de presencia rostros como los de Nina, Mariano Peña o Mariona Terés.

Una celebración de la diversidad

Mariliendre señala las problemáticas por las que pasaba y sigue pasando el colectivo LGTB, no solo en cuanto a discriminación social, sino también a consumo de drogas o hábitos sexuales. Sin embargo, la serie identifica conflictos al mismo tiempo que los reivindica; porque las personas en los márgenes también cantan, bailan, se pelean entre ellas y buscan a "alguien que te quiera bien".

"Quiero dar las gracias a Atresplayer por apostar por personajes LGTB. Nos habéis permitido crear referentes para que la gente se proyecte sobre ellos, ellas o elles. Ese es el poder más grande que tiene esta ficción", señala Ambrossi durante el coloquio posterior a la proyección de los dos primeros capítulos en el Cine Paz de Madrid.

Para reflexionar sobre este tema, Ferreiro elige focalizar la narración en las mujeres que eligen a los gais como sus mejores amigos: "Ellas siempre estaban en segundo plano. Las mariliendres a mí me han cuidado. Ellas tienen el valor de llevarte a nuevos mundos; son como novias en algunos momentos, confidentes...". Y añade: "Las personas del colectivo hemos estado aquí, estamos aquí y estaremos aquí. La vida con nosotros es mucho más divertida".

La actriz protagonista, que se define como una mariliendre en su vida real, reconoce que su relación con hombres homosexuales supuso una salvación mutua: "No sé si yo he salvado vidas o me la han salvado a mí. Conocer a mis amigos cuando llegué a Madrid fue un refugio. Hay que estar dispuestos a estar al pie del cañón frente a todos los que sueltan mierda", cuenta Martínez.

Una fantasía musical

A nivel musical, Mariliendre cuenta su historia a través de actuaciones musicales —que estarán disponibles en plataformas— con canciones originales y versiones de himnos como Dime, de Beth, o Ella, de Bebe. Para estas escenas, Pablo Lluch y Vic Mirallas se erigen como los directores musicales y Belén Martí como la coreógrafa.

"Al principio íbamos todos un poco asustados. No es lo mismo que te guste bailar a plantearte con una coreografía con 30 bailarines", explica Martínez. "Belén ha entendido muy bien cuáles eran nuestros miedos, limitaciones… Siempre nos cuidó mucho, y eso es de valorar mucho", añade Ayuso.

Aunque los seis protagonistas bailan y cantan a lo largo de toda la serie, hay un detalle escondido detrás de la pantalla: Bea Fernández, artista y compañera de Urrutia en Operación Triunfo 2023, es la encargada deponer voz a Meri Román. "Ni en mis mejores sueños me habría imaginado abrir la boca y que mi voz sonara así", bromea la actriz que da vida al personaje.

Por su parte, la cantante explica que también tuvo que pasar por un proceso de casting: "Me ha encantado trabajar con el equipo. Que un proyecto así haya decidido contar con mi voz es un sueño completamente". "Bea ha interpretado las canciones a ciegas, como si fuera una actriz", señala Calvo.

Un verdadero grupo de amigos

Durante todo el coloquio, el equipo de Mariliendre señala una y otra vez la complicidad que se creó entre los actores, quienes crearon un vínculo sólido más allá de la ficción. "Al final, la relación que tenían fuera afianzaba mucho más las escenas. Hemos improvisado, también buscábamos la verosimilitud de que sean un grupo de amigos en un bar de Chueca que se interrumpen los unos a los otros. Me he dado cuenta de cómo se cuidaban entre ellos", comenta Ferreiro.

"Ha sido increíble aprender en cada día de rodaje", cuenta Urrutia, que en esta serie ha debutado como actor con buen hacer. "Hay un trabajo importante de dirección de actores. La vinculación que tenemos entre los personajes se creó en la vida real", incide Ayuso, mientras Martínez tilda al equipo como su "familia": "Espero que les tenga para siempre",

Los personajes de 'Mariliendre' | Atresmedia

Una producción libre

Sobre el proceso de creación, Los Javis señalan "la diversidad y la autenticidad" imperantes en Mariliendre. "Vemos esta serie y nos quedamos embrujados porque la comedia, cuando está bien hecha, está llena de detalles. El musical, cuando está hecho con verdad, no puedes parar de verlo. Eso me enorgullece de la serie: está hecha para que cada uno aporte y que cada personaje crezca. Han hecho suyos los personajes. La creación tiene que ser desde la creencia de que cada uno es un artista", detalla Calvo.

Por su parte, Ambrossi destaca la labor de un equipo unido y volcado en el proyecto: "Veo a toda la gente que trabaja en esta serie y es gente que te gusta cómo es. Compartimos ese ADN de disfrutar, y si disfrutas lo que te pide un rodaje es jaleo. No te quieres ir a casa. Eso en otros proyectos no lo encuentras".

Una serie... ¿con más de una temporada?

En cuanto a su continuidad, Ambrossi desvela que podrían llegar nuevas temporadas si la primera tiene éxito comercial. "Si la gente la ve, se acerca a ella y tenemos un buen feeling, todo el mundo hará una segunda, tercera, cuarta, quinta... Todo depende de que la vea la gente".

"Mariliendre se puede convertir en el nuevo Cuéntame", bromea Ferreiro, mientras Ambrossi añade que, si se hiciera una segunda temporada, Bea Fernández debería tener un papel como actriz en la serie.