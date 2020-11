Orozco reflexiona sobre su 'Aviónica': "Trabajamos con el fin de tenerlo todo, y cuando lo tenemos, nos falta lo más importante"

“A veces, hay que romper con todo, para empezar de nuevo”. Esta es la frase con la que Orozco presentaba hace unos meses ‘Hoy’, el primer avance de Aviónica que invitaba a vivir el presente.

“‘Aviónica’ ha sido un proyecto de reconstrucción muy fuerte. De reconstrucción de interiores. Mucho interiorismo de chapa y pintura. He tenido que solventar algunos problemas primero personales y luego emocionales”, le explica a Cristina Merino concluyendo que “‘’Aviónica’ puede ser un buen manual de instrucciones”.

UNA ODA A VIVIR EL PRESENTE

El coach de La Voz nos explica que escogió 'Hoy', el tema más optimista del álbum, como primer single en pleno confinamiento precisamente por ese motivo.

“No se puede plantear uno en lo que va a pasar mañana porque mañana está demasiado lejos. Yo sé que hay gente que lo está pasando muy mal, yo también lo he estado pasando muy mal. Pero a veces hay que romper con todo para empezar de nuevo y ahora es el mejor momento para hacer eso”, explica resumiendo la esencia de este trabajo.

Un mensaje que también quiere transmitir con su nuevo single, 'Entre sobras y sobras me faltas'. Una canción que ha presentado con un vídeo protagonizado junto a Eva González utilizando la técnica del ‘cinemagraph’, que juega con imágenes estáticas y el movimiento, algo que no es casual.

“Los momentos que son importantes en la vida, deberíamos ser capaces de disfrutarlos un poco. Porque a veces lo que nos ocurre es que trabajamos y trabajamos con el fin de tenerlo todo, que cuando lo tenemos todo nos damos cuenta de que nos falta lo más importante. Esto es lo que cuenta esta canción, que hay que vivir el presente”, explica.

‘LA MAREA’, UN TEMA PRODUCIDO POR SU HIJO JAN

La última canción de Aviónica antes de la ‘outro’ es ‘La Marea’, uno de los temas más especiales ya que está producido por su hijo Jan.

Antonio ya nos ha enseñado en más de una ocasión a través de las redes sociales el talento de su hijo, y por primera vez lo ha plasmado en un disco suyo.

“En este álbum hay mucho más de su conocimiento que del mío”, empieza explicando.

“Mi hijo ya hace muchos años que escribe canciones pero esta tenía una melodía y una producción tan bonita que le pedí permiso para meterla en el álbum y me dijo que sí. Es la primera vez que canto una canción que no es mía en un álbum mío y es el mejor regalo que podía haberme hecho”, nos confiesa.

Sobre Jan, nos explica que está muy orgulloso de él porque más allá de su talento tiene muy claro una cosa, que no quiere ser “su hijo”: “Me decía que él tiene claro que la música va a ser algo muy importante en su vida, y aunque no tiene claro cómo lo hará y cómo será, lo que tiene claro es que no quiere ser mi hijo”, con confiesa asegurando que el joven no quiere verse influenciado por la figura de su padre a la hora de labrar su camino profesional.

SU ‘NO-CONSEJO’ PARA LOS TALENTS DE LA VOZ

Un año más, Orozco está al frente de La Voz de Antena 3 como uno de los coach del programa. El artista vive todos los momentos del talent show a flor de piel y hace una gran labor asesorando a su equipo.

Eso sí, tiene claro que no quiere ser un consejero: “El mejor consejo que les puedo dar es que no escuchen muchos consejos”, empieza explicando.

“El verdadero artista emerge cuando ellos, con mucha educación y mucha humildad, son capaces de ser suficientes. Si no escuchan muchos consejos podrán crecer como ellos quieren y aspiran, con su criterio y su fórmula”, continúa.

“Porque cuando tú escuchas muchos consejos acabas haciendo lo que quiere el de enfrente, y eso no le gusta a nadie. Ni siquiera el que escucha”.

UNA SORPRESA PARA SUS SEGUIDORES

Orozco ha alegrado la cuarentena de miles de personas con su programa ‘Buenas noticias’, que ha realizado cada noche junto a su familia.

Este contacto con sus seguidores es esencial, y más en un momento en el que no puede encontrarse con ellos en sus conciertos.

