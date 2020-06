Pol 3.14 y Cepeda nos hablan de 'Bipolar': "Es una canción hipnótica que sigue presente gracias a la gente"

La primera década de los 2000 vivimos una etapa dorada del pop/rock en nuestro país. Bandas como Pereza, El Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh, Despistaos, Pignoise, Amaral... nos dejaron canciones que ya forman parte de nuestra vida y que ponen banda sonora a un montón de recuerdos.

Pol 3.14 fue uno de estos artistas, que ha mantenido vivo el espíritu de su música a través del tiempo. Una muestra de ello es 'Bipolar', la primera canción de su carrera que continúa siendo todo un éxito tanto para nostálgicos como para una nueva generación que ha descubierto el tema con su nueva versión junto a Cepeda.

Precisamente fue Cepeda a uno de los que les marcó ''Bipolar' hace una década y por eso se lanzó a escribir a Joaquín (vocalista de Pol 3.14) para confesarle lo mucho que le gustaba su música.

"Estaba hablando con David Otero y le estaba contando que de pequeño en el colegio y en la universidad eran mis referentes. Canciones como 'Bipolar' o 'Jóvenes Eternamente' sí que me marcaron", empieza explicando.

"Entonces David me dijo que conocía a Joaquín y que le íbamos a mandar un audio. Entonces yo si no hubiese estado en una fiesta habiendo tomado dos o tres gintonics pues no se lo habría mandado", bromea.

UNA CANCIÓN PRESENTE EN EL TIEMPO

Les preguntamos cuál es el secreto de 'Bipolar' para que 10 años después siga presente e incluso podría ser un tema nuevo. Pol nos confiesa que, aunque no sabe cuál es el secreto, se trata de una canción magnética: "Es hipnótica, tiene algo que te atrapa. La estructura tiene muchas partes, es una canción de flujo continuo"

Y no es la única canción de esa época que ha vuelto a la actualidad. Cepeda ha grabado una nueva versión de 'Tal Como Eres' de El Canto del Loco junto a David Otero.

"Hay un punto muy importante que es la nostalgia. Escuchar un tema de El Canto del Loco, de Dani Martín, de David Otero, de Pereza, de Pol... Te transporta a unos momentos que tú has vivido con esa música y quieres que sigan presentes", explica Cepeda. "Yo escucho Pol y me viene a la cabeza estar con la chavala con la que estaba en primero de universidad, con las discusiones... Luego ponerme la canción... Era muy bonito, y recordar eso es precioso".

NUEVOS PROYECTOS

Por otro lado, además de esta colaboración tanto Pol como Cepeda están trabajando en nuevos temas. Éste último acaba de grabar el videoclip de su nuevo single 'Si tú existieras', otro adelanto del que será su próximo álbum.

"Es la canción que más me transmite del disco. Todos los temas van de amor, de desamor sobre una persona y quería hacer un tema hablando de una persona que todavía no has conocido. Una persona que tú tienes en mente, que sueñas con ella pero que no existe. O que sí que existe pero está en la otra punta del mundo. Es tu media naranja pero todavía no la conoces. Y entonces le he hecho una canción a esa persona".

Además, nos explica que está muy orgulloso de su nuevo álbum: "Es un disco que todas las canciones son single. No hay ningún tema de relleno".

Por su parte, Pol nos desvela que puede que saque otra nueva versión de sus canciones con otra colaboración. Y es más, le pide consejo a Cepeda: "Luego hablamos que te quiero preguntar por alguien, a ver qué onda. Porque es muy importante la buena onda, como sea la persona... En este caso con Luis me he llevado una alegría, se ha volcado y se ha involucrado como si fuese suyo el tema"

REIVINDICACIÓN DEL SECTOR

Pol y Cepeda se han visto afectados, como el resto de artistas y de trabajadores de la industria musical y cultural, primero por la crisis del coronavirus que les ha obligado cancelar y aplazar conciertos y ahora por las medidas tomadas por el gobierno en cuanto a la reducción de aforo.

Unas medidas que a ambos les parecen injustas, ya que no son equitativas con otras medidas de aforo, como por ejemplo que los trenes no tengan reducción de aforo, tal como indica Pol.

"Me parece un poco injusto lo que están haciendo con el mundo del teatro, de la cultura, de los espacios", explica Cepeda, "El otro día vi una noticia que decía 'los toros vuelven al 75% de aforo' y me he quedado de piedra porque me ha tocado un poco los bemoles en ese aspecto", denuncia.

"No sabemos qué va a pasar con la música, de momento tenemos gira en acústico en verano con aforos limitados y a ver qué pasa", concluye Cepeda.

Pol también quiere expresar su malestar frente a esta situación tan injusta: "Saldremos de esta como hemos salido de muchas otras. Pero los artista siempre hemos estado ahí, entreteniendo. En la pandemia se ha demostrado. Y luego somos los grandes olvidados"