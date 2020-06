Cepeda se une a Pol 3.14 para lanzar una nueva versión de 'Bipolar'

Pol 3.14 se dio a conocer en 2010 con 'Bipolar', un potente tema en el que hablaba de Madrid, su ciudad. Una década después, el artista madrileño ha querido lanzar una nueva versión del tema: "Decidí grabar de nuevo el tema porque habían pasado 10 años y quería celebrar el aniversario de la primera canción que saqué en mi carrera. Es un homenaje a la calle, a mi ciudad (Madrid), a una noche especial que todavía no se ha acabado. Me emociona ver que después de tantos años la gente la sigue cantando como el primer día. Se ha convertido en un himno para todas las generaciones."

Y no lo ha hecho solo. Esta nueva versión viene acompañada de una gran colaboración músical, la de Luis Cepeda. Él Mismo explica que surgió de repente, sin estar preparada: "Un día le escribí a Pol ya que me encanta su música, directamente me invitó a cantar con él, sin pensárselo. Las grandes cosas surgen de lo más pequeño, es maravilloso".

El videoclip que acompaña el tema muestra imágenes de ambos artistas grabando la canción, alternados con planos caminando por las calles de Madrid y recorriendo sus estaciones de metro. Capturando toda la esencia del momento en el que se compuso.

"Gracias a tod@s los que no habéis dejado de escuchar y cantar Bipolar estos diez años. Va por vostr@s. Os quiero. Gracias Luis Cepeda por ponerle tantísima ilusión", escribe Pol 3.14 junto al vídeo.

LETRA DE 'BIPOLAR', DE POL 3.14 Y CEPEDA

Me llamas a las tres porque quieres cambiar

El tono del salón, que estás harta de gris

Que te quieres morir, súbitamente

Todo eso pasa, últimamente

Y cuando llego allí, me invitas a salir

Vestida de princesa y un taxi nos espera

Y el mundo se acelera

Cien mil bares dando vueltas

Y, tú y yo, en esta noria

Retratos de una noche

En los fotomatones

Y, sin dudar, te sigo hasta el metro

Tribunal, pista de aeropuerto

Para ver, tumba'os en el suelo

Despegar un avión en el cielo

Y, sin dudar, tú me plantas un beso

Quema gas, huele a queroseno

Qué más da, yo respiro tu aliento

Dame más razones con hielo

Bipolar

Bajemos de un vagón

Aires de discusión

No entiendes

Que no pueda seguirte

Que te quieres mudar

Vivir cerca del mar

Recuerdo cómo dijiste

Que yo era un tipo raro

Que éramos opuestos

Debo ser muy kamikaze

Y aún espero que vuelvas

En Pearl Harbour nadie sabe

Que si llamas habrá guerra

Y, sin dudar, te sigo hasta el metro

Tribunal, pista de aeropuerto

Para ver, tumba'os en el suelo

Despegar un avión en el cielo

Y, sin dudar, tú me plantas un beso

Quema gas, huele a queroseno

Qué más da, yo respiro tu aliento

Dame más razones con hielo

Bipolar

Recordar, un día de estos

Nuestros pies saliendo del tiesto

Ahora sé que eran buenos tiempos

Ojalá te vea de nuevo

Ojalá

Ojalá

Y, sin dudar, te sigo hasta el metro

Tribunal, pista de aeropuerto

Para ver, tumba'os en el suelo

Despegar un avión en el cielo

Y, sin dudar, tú me plantas un beso

Quema gas, huele a queroseno

Qué más da, yo respiro tu aliento

Dame más razones con hielo

Bipolar

Bipolar