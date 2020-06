Rozalén: "Mi nuevo disco será muy buen rollero pero con un importante mensaje de 'auto-cuidado'"

'Este tren' es el primer adelanto del esperado próximo álbum de Rozalén. Un canto a la libertad y a la necesidad de vivir el momento, ya que tal como nos está enseñando esta cuarentena, no sabemos qué ocurrirá después.

Pero la artista no la ha escrito durante la cuarentena, 'Este tren' estaba escrita mucho antes aunque ha sido toda una inyección de optimismo frente a la situación que estamos viviendo.

“La escribí hace muchos meses, creo que la terminé antes de Navidad. Es un flipe porque al principio dice ‘imagina que nos despojamos de nuestras mochilas’, yo quería decir ‘imagina que se para el mundo’, que nos quedamos sin despertadores, sin trabajo, sin las hipotecas, sin todas esas preocupaciones, Y podemos agarrar de la mano a quién nos dé la gana y limitarnos a vivir las cosas esenciales de la vida”, confiesa.

'AVES ENJAULADAS', SU TEMA BENÉFICO

‘Aves enjauladas’ es el tema benéfico que lanzó Rozalén durante el confinamiento en para la asociación Entre Culturas, con el fin de apoyar la red de pisos de acogida del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Valencia..

“Salió la segunda semana el confinamiento y no podía concentrarme en terminar las canciones del disco. Hay muchas canciones que hablan de temas humanos muy importantes pero no me salía escribir de eso. Me salía escribir de lo que estaba sintiendo y me salió súper rápida ‘Aves Enjauladas’”, confiesa.

Todas estas iniciativas solidarias vienen de su vocación de psicóloga social, la especialidad que estudió Rozalén.

La artista asegura que en la vida hay dos caminos “Bailas o no bailas”, y que aunque pasen cosas terribles hay que llamarlas por su nombre “Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esas cosas. Por eso aunque siempre esté hablando de cosas negativas siempre va a desembocar en algo positivo, en algo bueno”.

PUERTA VIOLETA, HIMNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Precisamente de estas cosas horribles habla 'La puerta violeta', una de las canciones más aclamadas de la artista que habla de la violencia machista.

Juanma le pone el mensaje de voz de una oyente de ¿Me Pones?, que pide esta canción de Rozalén y se la dedica “a todas esas mujeres que todavía no han encontrado su puerta y animarlas a que lo hagan porque una vez que se sale, el mundo es otro”.

“Es brutal lo que me ha regalado y me regala esa canción. No te haces una idea de los mensajes que he recibido, de historias muy bestias detrás de esa canción”, explica Rozalén visiblemente emocionada tras escuchar el mensaje.

NUEVO DISCO

Por último, la artista nos desvela algunos detalles sobre su próximo disco, previsto para después del verano.

Nos explica que hasta entonces habrán algunas “pildoritas” y podremos escuchar alguna canción más.

Este nuevo tema estará relacionado con una película, y nos asegura que es una canción muy buen rollera pero con un mensaje muy importante de ‘auto-cuidado’.

“Es en la línea en la que irá todo el disco. Desde el individuo: uno no puede funcionar bien si no se mira, si no se cuida. En este disco hablo siendo ‘yo frente al espejo’”, avanza.