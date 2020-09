Sebastián Yatra: "Saldrá algún tema en ingles pero no irá incluido en mi próximo álbum"

A pesar de ser un año de lo más atípico para la industria musical, Sebastián Yatra está cosechando éxito tras éxito.

'A Dónde Van', su nuevo single, suponía todo un reto: "Haber logrado un canción tan diferente, que se sale por completo de mi zona de confort y cantar al lado d alguien como Álvaro Díaz a quien admiro profundamente y lograr el vídeo que tenía en mi cabeza ya es una satisfacción y un éxito", le explica a Cristina Merino. "Y ahora pase lo que pase de ahora en adelante voy a estar feliz pero yo creo que va a ir creciendo".

Uno de los elementos que distinguen 'A Dónde Van' es la guitarra española como instrumento principal: "De hecho la canción nació gracias al sonido de las guitarras, que la hizo un chico español que se llama Juanjo Monserrat", nos explica.

Y a partir de este sonido nació este tema que, tal cómo el propio artista define: "Tiene mucho sentido cada frase con la siguiente, con la melodía, con la estructura, con el punteo, el hook final", explica cantando un fragmento, y añade: "Se siente todo muy rico para bailar en pareja, para el despecho, para enamorar, es nostálgica, es para todo".

Un tema que viene acompañado con un videoclip a la altura donde Sebastian plasmó la idea que tenía en su cabeza. A la pregunta de qué ocurre en esa noche tan loca en la que amanece todo besuqueado.

"Yo no sé, yo creo que ellas ya estaban teniendo una guerra de almohadas antes de que yo saliera de la bañera. Álvaro se sumerge en la bañera y de repente aparezco yo en ese cuarto y no sé que está pasando", bromea, y añade "Lo que ocurre después de esa fiesta ya no lo puedo contar".

NUEVO DISCO Y TEMAS EN INGLÉS

Sebastián nos explica que ha estado trabajando con muchos productores y está escribiendo mucho en inglés, a la vez que está preparando su próximo álbum, donde irá incluido 'A Dónde Van'

"Saldrá alguna cosa en ingles pero no irá incluida en mi próximo álbum", nos aclara.

VOLVER A LOS ESCENARIOS

Si 2020 está siendo un año en el que Sebastián Yatra no está parando de componer y lanzar temas, el año que viene será su vuelta a los escenarios, para retomar todos los conciertos que ha tenido que aplazar.

"De los conciertos echo de menos a la gente, abrazarlos como un loco y tirarme al público. Volver a estar con mi equipo, la locura de estar en un avión, otro avión... Verme con amigos y amigas en diferentes ciudades y países... Pero todo regresará y tengo una emoción enorme por esta gira española llegará en junio y julio".

Pero esta no es la única gira que le espera a Sebastián Yatra en 2021. En otoño, el artista cumplirá su sueño de unirse a Ricky Martin y Enrique Iglesias en una gira conjunta que tuvieron que posponer este año debido a la pandemia mundial de coronavirus.

"En septiembre y en octubre la gira histórica con Enrique Iglesias y Ricky Martin que no me cabe en la cabeza, es muy surreal. Andaré por todo Estados Unidos y Canadá con ellos en algunos de los recintos más especctaculares del mundo".