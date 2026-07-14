Teddy Swims desvela los detalles de su próximo "disco de desamor": "'UGLY' podría ser el título"
Teddy Swims
Teddy Swims está en plenos preparativos de The Ugly Tour, su gira más importante hasta la fecha. El artista se recorrerá Estados Unidos por arenas por primera vez, peor antes de esta etapa sobre el escenario tan importante el intérprete de Bad Dreams se está recorriendo Europa a través de festivales.
De esta forma llegó a Madrid el 9 de julio, donde el artista dio un impresionante concierto desde el escenario Orange del festival. Y poco antes de su segundo show en España de toda su carrera, Teddy Swims habló unos minutos con Europa FM sobre cómo lleva el éxito, qué pueden esperar sus fans de su próximo álbum y los artistas con los que le gustaría colaborar.
Para el artistas los festivales "es algo distinto" que disfruta más que los "shows solo": "Me emociona reunirme con algunos amigos y ver a más gente". Pese a la magnitud de estos espectáculos, el cantante dice que se pone "más nervioso en su vida cotidiana que antes de los conciertos".
Su próximo disco... ¿UGLY?
Aunque ya ha estrenado los dos primeros singles de su próximo proyecto, Mr. Know It All y Break up in reverse, todavía no conocemos el título de su próximo disco, pero sí el de la gira, The UGLY Tour. Y nos desvela: "UGLY podría ser el título del álbum".
El artista ha contado que su próximo disco está influenciado por sonidos punk, rock, metal... Pero ahora nos confirma que sobre todo es "un disco de desamor": "Es realmente honesto y maduro y creo que las canciones están saliendo muy bien".
"El nuevo disco tiene todo lo que esperas, solo que más grande y mejor"
"En cuanto al sonido, no es tanto un sonido con raíces punk, sencillamente sentí que visualmente queríamos capturar mis raíces de ahí. Pero aún hay mucho de Soul", detalla Swims, emocionado por lo que sus fans podrán descubrir en su próximo proyecto. "Tiene todo lo que esperas, solo que más grande y mejor", afirma.
Su relación con 'Lose control'
Ahora disfruta mucho de Lose control, por que le 2cmbió la vida" y "siempre es bonito tocarla y ver a la gente disfrutar", pero no descarta que, al igual que grandes artistas como Oasis con Wonderwall y Radiohead con Creep, la situación se dé la vuelta: "Nunca desaparecerá, pero puedo estar un poco cansado de ella".
"Lose control nunca desaparecerá"
Lo difícil para Teddy Swims llegó tras el éxito de lose control, al menos mentalmente: "Al principio me daba miedo porque siempre estás comparándote con lo que te hizo grande, pero simplemente seguimos adelante y lo hicimos".
La música del intérprete de The Door mezcla letras emocionales y una energía alta, y él está encantado con este equilibrio: "Creo que ser vulnerable es maravilloso. Sr emocional es lo más increíble que he hecho".
"Se me ha dado la oportunidad de celebrar el dolor que he tenido antes y de alguna manera apropiarme de él", reflexiona el estadounidense en nuestra entrevista.
El artista fue padre recientemente, y la paternidad ha hecho "que todo en la vida esté más presente". Desde que tuvo a su hijo es más consciente de donde vuelca su energía cada día, siendo "más protector".