Ya puedes escuchar 'End of The Day', la nueva canción de One Direction

One Direction estrena su nueva canción, End Of The Day, y ya hay mucha gente que comenta que es su mejor canción hasta el momento. End Of The Day se incluirá junto a Drag Me Down y Perfect en Made In The A.M, el nuevo álbum que la banda saca el próximo viernes 13 de noviembre.

Con esta canción de lo más pegadiza, de aires romanticones, y con una letra fácil de memorizar, One Direction nos tienen a todos cantando a pleno pulmón: "All I know at the end of the day is you love who you love, there ain’t no other way. If there’s something I’ve learnt from a million mistakes, you’re the one that I want at the end of the day".

End Of The Day apunta a ser otro gran éxito de la boyband del Reino Unido...¿qué opináis vosotras, directioners?