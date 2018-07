Escucha 'Love Yourself', la canción que Justin Bieber escribió con Ed Sheeran

A menos de una semana de publicar Purpose , su nuevo disco , Justin Bieber presentan Love Yourself , canción que escribió junto a Ed Sheeran y que con a What Do You Mean? , Sorry y I'll Show You , se incluirá en su nuevo álbum que sale el próximo viernes 13 de noviembre .

Beliebers, cada vez queda menos para que podáis tener Purpose, el nuevo álbum de vuestro ídolo, en las manos. Tan solo tenéis que esperar un par de días más. El viernes 13 de noviembre está a la vuelta de la esquina. Pero para que la espera se os haga más llevadera, Justin Bieber ha estrenado nueva canción y se titula Love Yourself.

Todo parece indicar que en esta nueva canción Justin habla de un antiguo romance que no ha acabado muy bien...¿pero con quién? "I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know, I'm better sleeping on my own" canta el canadiense.

La canción, escrita por Justin junto a Ed Sheeran y el productor Benny Blanco, se incluirá junto a las ya conocidas What Do You Mean?, Sorry y I'll Show You en Purpose, el nuevo álbum de Justin Bieber que sale a la venta el próximo 13 de noviembre.

¿No os recuerda Love Yourself un poco a las canciones de Ed Sheeran?