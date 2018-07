¿Será 'Nothing on (But the radio)' el nuevo single de Lady Gaga?

En las últimas horas la red se ha colapsado con la demo de Lady Gaga Nothing on (But the radio). Aunque no hay ninguna confirmación oficial, todo apunta a que se trata de un adelanto de su nuevo disco.

Como es habitual, Lady Gaga siempre es noticia. Poco después de lanzar la imagen promocional de su perfume Fame, ahora la red se colapsa de rumores sobre su canción Nothing on (But the radio). Una demo que grabó en 2010 antes de Born This Way.

Esta canción muy noventera podría ser el nuevo single de Lady Gaga. Aunque la Germanotta no se ha pronunciado, se han hecho miles de teorías en la red basándose principalmente en dos vías. Por un lado, los fans le preguntaron vía Twitter al ingeniero de sonido de la Mum Monster que pusiera las iniciales de su próximo single, a lo que éste respondió con un 'N O. :)'

De lo que a simple vista podríamos interpretar como un "No", los little monsters han sacado la conclusión que ese N O se corresponde a las iniciales de "Nothing On", confirmando así el nuevo single. Por otro lado, unos fans que se encontraron a Lady Gaga en su limusina en Chicago afirman que estaba sonando una versión actualizada de esta canción alimentando este rumor.

Sea como sea, aquí te dejamos esta canción mucho más fresca que su último trabajo Born This Way, que coincide con las declaraciones de la cantante diciendo que su próximo disco va a ser más "inmaduro y gamberro" que los anteriores.