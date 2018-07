Selena Gomez y Zedd ya tienen videoclip para 'I want you to know

La pareja formada por Zedd y Selena Gomez ha lanzado una nueva canción producida por él y cantada por ella que lleva por título I want you to know con su correspondiente videoclip aprovechando todo el revuelo por la relación amorosa que existe entre los dos.

Zedd y Selena Gomez en el vídeo de 'I want you to know' / europafm.com

El DJ Zedd ha lanzado un nuevo single: I want you to know. La compañía del productor no podría ser mejor ya que la que pone voz a la canción es su chica, Selena Gomez. Ella, que ya está trabajando en su nuevo disco, inicia una nueva etapa en la discográfica Interescope dejando de lado a la discrográfica de Disney, y muestra lo que quizá podría ser un nuevo sonido de sus futuros materiales.

La canción que han grabado el dj alemán, productor de canciónes como Break Free de Ariana Grande o G.U.Y de Lady Gaga, y la cantante estadounidense es electrónica, con las subidas típicas del house actual y con la voz en reverb de la cantante, que ameniza el sonido del sencillo perfectamente.

Después de que Selena Gomez subiera en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece ella en medio de una fiesta, ya podemos ver el videoclip completo del tema, en el que tal como se veía venir es básicamente Selena Gomez bailando en diferentes sitios de una discoteca mientras Zedd aparece observándola en un segundo plano.