La sensual y espectacular actuación de Karol G en los American Music Awards 2026

La noche fue de Karol G. La cantante colombiana triunfó durante la ceremonia de entrega American Music Awards 2026 con una espectacular actuación y dos premios, uno de ellos totalmente inesperado.

La intérprete de Si antes te hubiera conocido acudió a la gala para recoger el premio a Artista Internacional de Excelencia de la mano de John Legend y, para su sorpresa, el músico le entregó también el premio a Mejor Álbum Latino del Año por Tropicoqueta.

"Es un honor, John, que me hayas dado este premio. Va a ser un momento legendario en mi carrera. Me siento muy agradecida", dijo la cantante, que reconoció que estaba viviendo "la experiencia más increíble y maravillosa" de su vida.

"Estoy feliz de poder interpretar una canción y decir cosas a través de mi canción que se convierten en una voz para muchas personas"

"Quiero decir que esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida. Encontré un propósito a través de mi música. Estoy feliz de poder interpretar una canción y decir cosas a través de mi canción que se convierten en una voz para muchas personas, un lugar de sanación, un lugar seguro y creo que mi vida tiene sentido gracias a mi música", continuó la cantante. "Estoy muy agradecida y feliz, me siento muy honrada", dijo al levantar el primer galardón y antes de que John Legend le sorprendiese con su segundo premio.

Tropicoqueta, el disco que lanzó en junio de 2025 y que la traerá de nuevo a España en 2027, recibió también el premio a Mejor álbum latino del año y Karol G se llevó en ese momento una de las ovaciones de la noche.

Ivonny Bonita, la canción de Karol G en los AMAs 2026

Karol G protagonizó también uno de los números musicales de la noche y brilló interpretando Ivonny Bonita, incluida en su último disco.

La cantante protagonizó un sensual e hipnótico número musical que incluyó un llamativo dance break en la que demostró su destreza para el baile e incluyó, según sus fans, un fragmento de lo que podría ser su próxima canción.

Sin duda, uno de los momentos más comentados de la noche que no estuvo libre de críticas. Muchos querían más espíritu latino en su actuación y otros lamentaron que esta se acercase a lo que Shakira suele hacer en sus shows.