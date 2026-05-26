La lista completa de ganadores de los American Music Awards 2026

Los American Music Awards celebraron este lunes su 52ª edición con Karol G como una de las grandes protagonistas de la gala. La cantante colombiana recibió dos premios, incluido Artista Internacional de Excelencia, y protagonizó un brillante y sensual número musical en el que, según sus fans, dio unas pequeñas pinceladas de su próximo lanzamiento.

La banda de K-pop BTS, que acaba de regresar a los escenarios, se llevó tres galardones —Artista del Año, Mejor canción de verano y Mejor artista masculino de K-Pop — y se coronó entre los más premiados de la noche. También se llevó tres premios Sabrina Carpenter, incluido Álbum del Año, y sombr, convertido en Artista revelación de rock/alternativo.

Shakira se impuso en la categoría Gira del año imponiéndose a Oasis, Beyoncé y Lady Gaga y Bad Bunny conquistó el galardón a Mejor artista latino masculino y Mejor canción latina por NUEVAYoL.

Consulta aquí la lista completa de ganadores.

CATEGORÍAS GENERALES

Artista del año

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS 🏆

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

Alex Warren

Ella Langley

KATSEYE 🏆

Leon Thomas

Olivia Dean

sombr

Álbum del año

Cardi B – AM I THE DRAMA?

Fuerza Regida – 111xpantia

Justin Bieber – SWAG

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I'm The Problem

Olivia Dean – The Art of Loving

Playboi Carti – MUSIC

Sabrina Carpenter – Man's Best Friend 🏆

Tate McRae – So Close To What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del año

Alex Warren – Ordinary

Ella Langley – Choosin' Texas

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden 🏆

Kehlani – Folded

Leon Thomas – MUTT

Morgan Wallen – I'm The Problem

Olivia Dean – Man I Need

Sabrina Carpenter – Manchild

sombr – back to friends

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Colaboración del año

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way

David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – Gone Gone Gone

Morgan Wallen, Tate McRae – What I Want

PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside 🏆

Shaboozey, Jelly Roll – Amen

Canción social del año

Disco Lines, Tinashe – No Broke Boys

PinkPantheress – Illegal

Role Model – Sally, When The Wine Runs Out

Tyla – CHANEL 🏆

Zara Larsson – Lush Life

Mejor videoclip

KATSEYE – Gnarly 🏆

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – Berghain

Sabrina Carpenter – Manchild

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Tyla – CHANEL

Mejor banda sonora

F1 El álbum

Hazbin Hotel: Temporada dos

KPop Demon Hunters 🏆

Wicked: For Good

Charli xcx – Cumbres Borrascosas

Gira del año

Beyoncé – Cowboy Carter Tour

Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour

Lady Gaga – The Mayhem Ball

Oasis – Oasis Live '25 Tour

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 🏆

Gira Breakout

Benson Boone – American Heart World Tour 🏆

Kali Uchis – The Sincerely, Tour

The Marías – Submarine Tour

Megan Moroney – Am I Okay? Tour

Sleep Token – Even in Arcadia Tour

Álbum revelación del año

Olivia Dean – The Art of Loving

sombr – I Barely Know Her

Zara Larsson – Midnight Sun 🏆

La mejor canción retro (NUEVO)

4 Non Blondes – What's Up

Black Eyed Peas – Rock That Body 🏆

Goo Goo Dolls – Iris

Mejor interpretación vocal (NUEVO)

Alex Warren – Ordinary

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden 🏆

Lady Gaga – Abracadabra

RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!

SIENNA SPIRO – Die on this Hill

Canción del verano (NUEVO)

Alex Warren – FEVER DREAM

Bella Kay – iloveitiloveitiloveit

BTS – SWIM 🏆

Ella Langley – Choosin' Texas

Harry Styles – American Girls

Noah Kahan – The Great Divide

PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside

sombr – Homewrecker

Tame Impala, JENNIE – Dracula

Taylor Swift – Elizabeth Taylor

CATEGORÍAS POP

Mejor artista masculino de pop

Alex Warren

Benson Boone

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber 🏆

Mejor artista femenina de pop

Lady Gaga

Olivia Dean

Sabrina Carpenter 🏆

Tate McRae

Taylor Swift

Artista pop revelación (NUEVO)

KATSEYE 🏆

SIENNA SPIRO

Zara Larsson

Mejor canción pop

Alex Warren – Ordinary

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden 🏆

Olivia Dean – Man I Need

Sabrina Carpenter – Manchild

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Mejor álbum pop

Lady Gaga – Mayhem

Olivia Dean – The Art of Loving

Sabrina Carpenter – Man's Best Friend 🏆

Tate McRae – So Close To What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

CATEGORÍAS COUNTRY

Mejor artista masculino de música country

Jelly Roll

Luke Combs

Morgan Wallen 🏆

Riley Green

Shaboozey

Mejor artista femenina de música country

Ella Langley

Kelsea Ballerini

Lainey Wilson

Megan Moroney

Miranda Lambert

Mejor dúo o grupo de música country

Brooks & Dunn

Old Dominion

Rascal Flatts

Treaty Oak Revival

Zac Brown Band 🏆

Artista revelación de la música country

Sam Barber 🏆

Tucker Wetmore

Zach Top

La mejor canción country

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way

Ella Langley – Choosin' Texas 🏆

Morgan Wallen – Just In Case

Russell Dickerson – Happen To Me

Shaboozey – Good News

Mejor álbum country

BigXthaPlug – I Hope You're Happy

Megan Moroney – Cloud 9 🏆

Morgan Wallen – I'm The Problem

Sam Barber – Restless Mind

Tucker Wetmore – What Not To

CATEGORÍAS DE HIP-HOP

Mejor artista masculino de hip-hop

Don Toliver

Kendrick Lamar 🏆

Playboi Carti

Tyler, The Creator

YoungBoy Never Broke Again

Mejor artista femenina de hip-hop

Cardi B 🏆

Doechii

GloRilla

Sexyy Red

YKNIECE

Artista revelación del hip-hop (NUEVO)

EsDeeKid

Monaleo 🏆

PLUTÓN

La mejor canción de hip hop

Cardi B – ErrTime 🏆

Drake – NOKIA

Gunna, Burna Boy – wgft

Playboi Carti, The Weeknd – Rather Lie

YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – Take Me Thru Dere

Mejor álbum de hip hop

Cardi B – AM I THE DRAMA? 🏆

Don Toliver – OCTANE

Gunna – The Last Wun

Playboi Carti – MUSIC

YoungBoy Never Broke Again – MASA

CATEGORÍAS DE R&B

Mejor artista masculino de R&B

Bruno Mars 🏆

Chris Brown

Daniel César

PARTYNEXTDOOR

The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B

Kehlani

Summer Walker

SZA 🏆

Teyana Taylor

Tyla

Artista revelación de R&B

Leon Thomas 🏆

Mariah the cientist

Ravyn Lenae

La mejor canción de R&B

Bruno Mars – I Just Might 🏆

Chris Brown, Bryson Tiller – It Depends

Kehlani – Folded

Leon Thomas – MUTT

Mariah the Scientist – BURNING BLUE

Mejor álbum de R&B

Bruno Mars – The Romantic 🏆

Justin Bieber – SWAG

Leon Thomas – MUTT

Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY

Summer Walker – Finally Over It

CATEGORÍAS LATINAS

Mejor artista latino masculino

Bad Bunny 🏆

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Doble P

Mejor artista latina femenina

Gloria Estefan

KAROL G

Natti Natasha

ROSALÍA

Shakira 🏆

Mejor dúo o grupo latino

Clave Especial

Fuerza Regida 🏆

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Artista latino revelación (NUEVO)

Beéle

Kapo 🏆

Netón Vega

La mejor canción latina

Bad Bunny – NUEVAYoL 🏆

benny blanco, Selena Gomez, The Marías – Ojos Tristes

Fuerza Regida – Marlboro Rojo

Fuerza Regida, Grupo Frontera – ME JALO

KAROL G – LATINA FOREVA

Mejor álbum latino

Fuerza Regida – 111xpantia

KAROL G – Tropicoqueta 🏆

Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Tito Doble P – DINASTÍA

ROSALÍA – Lux

CATEGORÍAS DE ROCK

Mejor artista de rock/alternativo

Deftones

Linkin Park

The Marías

Sleep Token

Twenty One Pilots 🏆

Artista revelación de rock/alternativo

Geese

Gigi Pérez

sombr 🏆

Mejor canción de rock/alternativa

Noah Kahan – The Great Divide

Linkin Park – Up From The Bottom

sombr – back to friends 🏆

Sublime – Ensenada

Tame Impala – Dracula

Mejor álbum de rock/alternativo

Sleep Token – Even In Arcadia

sombr – I Barely Know Her 🏆

Tame Impala – Deadbeat

Twenty One Pilots – Breach

Zach Bryan – With Heaven On Top

CATEGORÍAS DE BAILE/ELECTRÓNICA

Mejor artista de música dance/electrónica

Calvin Harris

David Guetta 🏆

Fred again...

ILLENIUM

John Summit

CATEGORÍAS DE K-POP

Mejor artista masculino de K-Pop

ATEEZ

BTS 🏆

ENHYPEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Mejor artista femenina de K-Pop

aespa

BLACKPINK

ILLIT

LE SSERAFIM

TWICE 🏆

CATEGORÍAS DE AFROBEATS

Mejor artista de Afrobeats

Burna Boy

MOLIY

Rema

Tyla 🏆

Wizkid

CATEGORÍAS DE AMERICANA/FOLK

Mejor artista de música americana/folk