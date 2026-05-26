La lista completa de ganadores de los American Music Awards 2026
El regreso de BTS ha venido con premio. La banda de K-pop ha sido reconocida como Artista del Año en los American Music Awards 2026, que celebraron su 52ª edición este lunes en Las Vegas con Karol G como gran protagonista. A su espectacular número musical, se unieron dos premios, uno totalmente inesperado. Consulta aquí la lista de ganadores.
Los American Music Awards celebraron este lunes su 52ª edición con Karol G como una de las grandes protagonistas de la gala. La cantante colombiana recibió dos premios, incluido Artista Internacional de Excelencia, y protagonizó un brillante y sensual número musical en el que, según sus fans, dio unas pequeñas pinceladas de su próximo lanzamiento.
La banda de K-pop BTS, que acaba de regresar a los escenarios, se llevó tres galardones —Artista del Año, Mejor canción de verano y Mejor artista masculino de K-Pop — y se coronó entre los más premiados de la noche. También se llevó tres premios Sabrina Carpenter, incluido Álbum del Año, y sombr, convertido en Artista revelación de rock/alternativo.
Shakira se impuso en la categoría Gira del año imponiéndose a Oasis, Beyoncé y Lady Gaga y Bad Bunny conquistó el galardón a Mejor artista latino masculino y Mejor canción latina por NUEVAYoL.
CATEGORÍAS GENERALES
Artista del año
- Bad Bunny
- Bruno Mars
- BTS 🏆
- Harry Styles
- Justin Bieber
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Nuevo Artista del Año
- Alex Warren
- Ella Langley
- KATSEYE 🏆
- Leon Thomas
- Olivia Dean
- sombr
Álbum del año
- Cardi B – AM I THE DRAMA?
- Fuerza Regida – 111xpantia
- Justin Bieber – SWAG
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I'm The Problem
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Playboi Carti – MUSIC
- Sabrina Carpenter – Man's Best Friend 🏆
- Tate McRae – So Close To What
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Canción del año
- Alex Warren – Ordinary
- Ella Langley – Choosin' Texas
- Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden 🏆
- Kehlani – Folded
- Leon Thomas – MUTT
- Morgan Wallen – I'm The Problem
- Olivia Dean – Man I Need
- Sabrina Carpenter – Manchild
- sombr – back to friends
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Colaboración del año
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way
- David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – Gone Gone Gone
- Morgan Wallen, Tate McRae – What I Want
- PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside 🏆
- Shaboozey, Jelly Roll – Amen
Canción social del año
- Disco Lines, Tinashe – No Broke Boys
- PinkPantheress – Illegal
- Role Model – Sally, When The Wine Runs Out
- Tyla – CHANEL 🏆
- Zara Larsson – Lush Life
Mejor videoclip
- KATSEYE – Gnarly 🏆
- ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – Berghain
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
- Tyla – CHANEL
Mejor banda sonora
- F1 El álbum
- Hazbin Hotel: Temporada dos
- KPop Demon Hunters 🏆
- Wicked: For Good
- Charli xcx – Cumbres Borrascosas
Gira del año
- Beyoncé – Cowboy Carter Tour
- Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour
- Lady Gaga – The Mayhem Ball
- Oasis – Oasis Live '25 Tour
- Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 🏆
Gira Breakout
- Benson Boone – American Heart World Tour 🏆
- Kali Uchis – The Sincerely, Tour
- The Marías – Submarine Tour
- Megan Moroney – Am I Okay? Tour
- Sleep Token – Even in Arcadia Tour
Álbum revelación del año
- Olivia Dean – The Art of Loving
- sombr – I Barely Know Her
- Zara Larsson – Midnight Sun 🏆
La mejor canción retro (NUEVO)
- 4 Non Blondes – What's Up
- Black Eyed Peas – Rock That Body 🏆
- Goo Goo Dolls – Iris
Mejor interpretación vocal (NUEVO)
- Alex Warren – Ordinary
- Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden 🏆
- Lady Gaga – Abracadabra
- RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!
- SIENNA SPIRO – Die on this Hill
Canción del verano (NUEVO)
- Alex Warren – FEVER DREAM
- Bella Kay – iloveitiloveitiloveit
- BTS – SWIM 🏆
- Ella Langley – Choosin' Texas
- Harry Styles – American Girls
- Noah Kahan – The Great Divide
- PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside
- sombr – Homewrecker
- Tame Impala, JENNIE – Dracula
- Taylor Swift – Elizabeth Taylor
CATEGORÍAS POP
Mejor artista masculino de pop
- Alex Warren
- Benson Boone
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Justin Bieber 🏆
Mejor artista femenina de pop
- Lady Gaga
- Olivia Dean
- Sabrina Carpenter 🏆
- Tate McRae
- Taylor Swift
Artista pop revelación (NUEVO)
- KATSEYE 🏆
- SIENNA SPIRO
- Zara Larsson
Mejor canción pop
- Alex Warren – Ordinary
- Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden 🏆
- Olivia Dean – Man I Need
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejor álbum pop
- Lady Gaga – Mayhem
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Sabrina Carpenter – Man's Best Friend 🏆
- Tate McRae – So Close To What
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
CATEGORÍAS COUNTRY
Mejor artista masculino de música country
- Jelly Roll
- Luke Combs
- Morgan Wallen 🏆
- Riley Green
- Shaboozey
Mejor artista femenina de música country
- Ella Langley
- Kelsea Ballerini
- Lainey Wilson
- Megan Moroney
- Miranda Lambert
Mejor dúo o grupo de música country
- Brooks & Dunn
- Old Dominion
- Rascal Flatts
- Treaty Oak Revival
- Zac Brown Band 🏆
Artista revelación de la música country
- Sam Barber 🏆
- Tucker Wetmore
- Zach Top
La mejor canción country
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way
- Ella Langley – Choosin' Texas 🏆
- Morgan Wallen – Just In Case
- Russell Dickerson – Happen To Me
- Shaboozey – Good News
Mejor álbum country
- BigXthaPlug – I Hope You're Happy
- Megan Moroney – Cloud 9 🏆
- Morgan Wallen – I'm The Problem
- Sam Barber – Restless Mind
- Tucker Wetmore – What Not To
CATEGORÍAS DE HIP-HOP
Mejor artista masculino de hip-hop
- Don Toliver
- Kendrick Lamar 🏆
- Playboi Carti
- Tyler, The Creator
- YoungBoy Never Broke Again
Mejor artista femenina de hip-hop
- Cardi B 🏆
- Doechii
- GloRilla
- Sexyy Red
- YKNIECE
Artista revelación del hip-hop (NUEVO)
- EsDeeKid
- Monaleo 🏆
- PLUTÓN
La mejor canción de hip hop
- Cardi B – ErrTime 🏆
- Drake – NOKIA
- Gunna, Burna Boy – wgft
- Playboi Carti, The Weeknd – Rather Lie
- YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – Take Me Thru Dere
Mejor álbum de hip hop
- Cardi B – AM I THE DRAMA? 🏆
- Don Toliver – OCTANE
- Gunna – The Last Wun
- Playboi Carti – MUSIC
- YoungBoy Never Broke Again – MASA
CATEGORÍAS DE R&B
Mejor artista masculino de R&B
- Bruno Mars 🏆
- Chris Brown
- Daniel César
- PARTYNEXTDOOR
- The Weeknd
Mejor artista femenina de R&B
- Kehlani
- Summer Walker
- SZA 🏆
- Teyana Taylor
- Tyla
Artista revelación de R&B
- Leon Thomas 🏆
- Mariah the cientist
- Ravyn Lenae
La mejor canción de R&B
- Bruno Mars – I Just Might 🏆
- Chris Brown, Bryson Tiller – It Depends
- Kehlani – Folded
- Leon Thomas – MUTT
- Mariah the Scientist – BURNING BLUE
Mejor álbum de R&B
- Bruno Mars – The Romantic 🏆
- Justin Bieber – SWAG
- Leon Thomas – MUTT
- Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY
- Summer Walker – Finally Over It
CATEGORÍAS LATINAS
Mejor artista latino masculino
- Bad Bunny 🏆
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Doble P
Mejor artista latina femenina
- Gloria Estefan
- KAROL G
- Natti Natasha
- ROSALÍA
- Shakira 🏆
Mejor dúo o grupo latino
- Clave Especial
- Fuerza Regida 🏆
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y su Norteño Banda
Artista latino revelación (NUEVO)
- Beéle
- Kapo 🏆
- Netón Vega
La mejor canción latina
- Bad Bunny – NUEVAYoL 🏆
- benny blanco, Selena Gomez, The Marías – Ojos Tristes
- Fuerza Regida – Marlboro Rojo
- Fuerza Regida, Grupo Frontera – ME JALO
- KAROL G – LATINA FOREVA
Mejor álbum latino
- Fuerza Regida – 111xpantia
- KAROL G – Tropicoqueta 🏆
- Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Tito Doble P – DINASTÍA
- ROSALÍA – Lux
CATEGORÍAS DE ROCK
Mejor artista de rock/alternativo
- Deftones
- Linkin Park
- The Marías
- Sleep Token
- Twenty One Pilots 🏆
Artista revelación de rock/alternativo
- Geese
- Gigi Pérez
- sombr 🏆
Mejor canción de rock/alternativa
- Noah Kahan – The Great Divide
- Linkin Park – Up From The Bottom
- sombr – back to friends 🏆
- Sublime – Ensenada
- Tame Impala – Dracula
Mejor álbum de rock/alternativo
- Sleep Token – Even In Arcadia
- sombr – I Barely Know Her 🏆
- Tame Impala – Deadbeat
- Twenty One Pilots – Breach
- Zach Bryan – With Heaven On Top
CATEGORÍAS DE BAILE/ELECTRÓNICA
Mejor artista de música dance/electrónica
- Calvin Harris
- David Guetta 🏆
- Fred again...
- ILLENIUM
- John Summit
CATEGORÍAS DE K-POP
Mejor artista masculino de K-Pop
- ATEEZ
- BTS 🏆
- ENHYPEN
- Stray Kids
- TOMORROW X TOGETHER
Mejor artista femenina de K-Pop
- aespa
- BLACKPINK
- ILLIT
- LE SSERAFIM
- TWICE 🏆
CATEGORÍAS DE AFROBEATS
Mejor artista de Afrobeats
- Burna Boy
- MOLIY
- Rema
- Tyla 🏆
- Wizkid
CATEGORÍAS DE AMERICANA/FOLK
Mejor artista de música americana/folk
- Lord Huron
- The Lumineers
- Mumford & Sons
- Noah Kahan 🏆
- Tyler Childers