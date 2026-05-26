La lista completa de ganadores de los American Music Awards 2026

El regreso de BTS ha venido con premio. La banda de K-pop ha sido reconocida como Artista del Año en los American Music Awards 2026, que celebraron su 52ª edición este lunes en Las Vegas con Karol G como gran protagonista. A su espectacular número musical, se unieron dos premios, uno totalmente inesperado. Consulta aquí la lista de ganadores.

sombr, en los American Music Awards 2026. | Getty Images

Europa FM

Madrid26/05/2026 09:41

Los American Music Awards celebraron este lunes su 52ª edición con Karol G como una de las grandes protagonistas de la gala. La cantante colombiana recibió dos premios, incluido Artista Internacional de Excelencia, y protagonizó un brillante y sensual número musical en el que, según sus fans, dio unas pequeñas pinceladas de su próximo lanzamiento.

La banda de K-pop BTS, que acaba de regresar a los escenarios, se llevó tres galardones —Artista del Año, Mejor canción de verano y Mejor artista masculino de K-Pop — y se coronó entre los más premiados de la noche. También se llevó tres premios Sabrina Carpenter, incluido Álbum del Año, y sombr, convertido en Artista revelación de rock/alternativo.

Shakira se impuso en la categoría Gira del año imponiéndose a Oasis, Beyoncé y Lady Gaga y Bad Bunny conquistó el galardón a Mejor artista latino masculino y Mejor canción latina por NUEVAYoL.

    CATEGORÍAS GENERALES

    Artista del año

    • Bad Bunny
    • Bruno Mars
    • BTS 🏆
    • Harry Styles
    • Justin Bieber
    • Kendrick Lamar
    • Lady Gaga
    • Morgan Wallen
    • Sabrina Carpenter
    • Taylor Swift

    Nuevo Artista del Año

    • Alex Warren
    • Ella Langley
    • KATSEYE 🏆
    • Leon Thomas
    • Olivia Dean
    • sombr

    Álbum del año

    • Cardi B – AM I THE DRAMA?
    • Fuerza Regida – 111xpantia
    • Justin Bieber – SWAG
    • Lady Gaga – Mayhem
    • Morgan Wallen – I'm The Problem
    • Olivia Dean – The Art of Loving
    • Playboi Carti – MUSIC
    • Sabrina Carpenter – Man's Best Friend 🏆
    • Tate McRae – So Close To What
    • Taylor Swift – The Life of a Showgirl

    Canción del año

    • Alex Warren – Ordinary
    • Ella Langley – Choosin' Texas
    • Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden 🏆
    • Kehlani – Folded
    • Leon Thomas – MUTT
    • Morgan Wallen – I'm The Problem
    • Olivia Dean – Man I Need
    • Sabrina Carpenter – Manchild
    • sombr – back to friends
    • Taylor Swift – The Fate of Ophelia

    Colaboración del año

    • BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way
    • David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – Gone Gone Gone
    • Morgan Wallen, Tate McRae – What I Want
    • PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside 🏆
    • Shaboozey, Jelly Roll – Amen

    Canción social del año

    • Disco Lines, Tinashe – No Broke Boys
    • PinkPantheress – Illegal
    • Role Model – Sally, When The Wine Runs Out
    • Tyla – CHANEL 🏆
    • Zara Larsson – Lush Life

    Mejor videoclip

    • KATSEYE – Gnarly 🏆
    • ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – Berghain
    • Sabrina Carpenter – Manchild
    • Taylor Swift – The Fate of Ophelia
    • Tyla – CHANEL

    Mejor banda sonora

    • F1 El álbum
    • Hazbin Hotel: Temporada dos
    • KPop Demon Hunters 🏆
    • Wicked: For Good
    • Charli xcx – Cumbres Borrascosas

    Gira del año

    • Beyoncé – Cowboy Carter Tour
    • Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour
    • Lady Gaga – The Mayhem Ball
    • Oasis – Oasis Live '25 Tour
    • Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 🏆

    Gira Breakout

    • Benson Boone – American Heart World Tour 🏆
    • Kali Uchis – The Sincerely, Tour
    • The Marías – Submarine Tour
    • Megan Moroney – Am I Okay? Tour
    • Sleep Token – Even in Arcadia Tour

    Álbum revelación del año

    • Olivia Dean – The Art of Loving
    • sombr – I Barely Know Her
    • Zara Larsson – Midnight Sun 🏆

    La mejor canción retro (NUEVO)

    • 4 Non Blondes – What's Up
    • Black Eyed Peas – Rock That Body 🏆
    • Goo Goo Dolls – Iris

    Mejor interpretación vocal (NUEVO)

    • Alex Warren – Ordinary
    • Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden 🏆
    • Lady Gaga – Abracadabra
    • RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!
    • SIENNA SPIRO – Die on this Hill

    Canción del verano (NUEVO)

    • Alex Warren – FEVER DREAM
    • Bella Kay – iloveitiloveitiloveit
    • BTS – SWIM 🏆
    • Ella Langley – Choosin' Texas
    • Harry Styles – American Girls
    • Noah Kahan – The Great Divide
    • PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside
    • sombr – Homewrecker
    • Tame Impala, JENNIE – Dracula
    • Taylor Swift – Elizabeth Taylor

    CATEGORÍAS POP

    Mejor artista masculino de pop

    • Alex Warren
    • Benson Boone
    • Ed Sheeran
    • Harry Styles
    • Justin Bieber 🏆

    Mejor artista femenina de pop

    • Lady Gaga
    • Olivia Dean
    • Sabrina Carpenter 🏆
    • Tate McRae
    • Taylor Swift

    Artista pop revelación (NUEVO)

    • KATSEYE 🏆
    • SIENNA SPIRO
    • Zara Larsson

    Mejor canción pop

    • Alex Warren – Ordinary
    • Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden 🏆
    • Olivia Dean – Man I Need
    • Sabrina Carpenter – Manchild
    • Taylor Swift – The Fate of Ophelia

    Mejor álbum pop

    • Lady Gaga – Mayhem
    • Olivia Dean – The Art of Loving
    • Sabrina Carpenter – Man's Best Friend 🏆
    • Tate McRae – So Close To What
    • Taylor Swift – The Life of a Showgirl

    CATEGORÍAS COUNTRY

    Mejor artista masculino de música country

    • Jelly Roll
    • Luke Combs
    • Morgan Wallen 🏆
    • Riley Green
    • Shaboozey

    Mejor artista femenina de música country

    • Ella Langley
    • Kelsea Ballerini
    • Lainey Wilson
    • Megan Moroney
    • Miranda Lambert

    Mejor dúo o grupo de música country

    • Brooks & Dunn
    • Old Dominion
    • Rascal Flatts
    • Treaty Oak Revival
    • Zac Brown Band 🏆

    Artista revelación de la música country

    • Sam Barber 🏆
    • Tucker Wetmore
    • Zach Top

    La mejor canción country

    • BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way
    • Ella Langley – Choosin' Texas 🏆
    • Morgan Wallen – Just In Case
    • Russell Dickerson – Happen To Me
    • Shaboozey – Good News

    Mejor álbum country

    • BigXthaPlug – I Hope You're Happy
    • Megan Moroney – Cloud 9 🏆
    • Morgan Wallen – I'm The Problem
    • Sam Barber – Restless Mind
    • Tucker Wetmore – What Not To

    CATEGORÍAS DE HIP-HOP

    Mejor artista masculino de hip-hop

    • Don Toliver
    • Kendrick Lamar 🏆
    • Playboi Carti
    • Tyler, The Creator
    • YoungBoy Never Broke Again

    Mejor artista femenina de hip-hop

    • Cardi B 🏆
    • Doechii
    • GloRilla
    • Sexyy Red
    • YKNIECE

    Artista revelación del hip-hop (NUEVO)

    • EsDeeKid
    • Monaleo 🏆
    • PLUTÓN

    La mejor canción de hip hop

    • Cardi B – ErrTime 🏆
    • Drake – NOKIA
    • Gunna, Burna Boy – wgft
    • Playboi Carti, The Weeknd – Rather Lie
    • YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – Take Me Thru Dere

    Mejor álbum de hip hop

    • Cardi B – AM I THE DRAMA? 🏆
    • Don Toliver – OCTANE
    • Gunna – The Last Wun
    • Playboi Carti – MUSIC
    • YoungBoy Never Broke Again – MASA

    CATEGORÍAS DE R&B

    Mejor artista masculino de R&B

    • Bruno Mars 🏆
    • Chris Brown
    • Daniel César
    • PARTYNEXTDOOR
    • The Weeknd

    Mejor artista femenina de R&B

    • Kehlani
    • Summer Walker
    • SZA 🏆
    • Teyana Taylor
    • Tyla

    Artista revelación de R&B

    • Leon Thomas 🏆
    • Mariah the cientist
    • Ravyn Lenae

    La mejor canción de R&B

    • Bruno Mars – I Just Might 🏆
    • Chris Brown, Bryson Tiller – It Depends
    • Kehlani – Folded
    • Leon Thomas – MUTT
    • Mariah the Scientist – BURNING BLUE

    Mejor álbum de R&B

    • Bruno Mars – The Romantic 🏆
    • Justin Bieber – SWAG
    • Leon Thomas – MUTT
    • Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY
    • Summer Walker – Finally Over It

    CATEGORÍAS LATINAS

    Mejor artista latino masculino

    • Bad Bunny 🏆
    • Junior H
    • Peso Pluma
    • Rauw Alejandro
    • Tito Doble P

    Mejor artista latina femenina

    • Gloria Estefan
    • KAROL G
    • Natti Natasha
    • ROSALÍA
    • Shakira 🏆

    Mejor dúo o grupo latino

    • Clave Especial
    • Fuerza Regida 🏆
    • Grupo Firme
    • Grupo Frontera
    • Julión Álvarez y su Norteño Banda

    Artista latino revelación (NUEVO)

    • Beéle
    • Kapo 🏆
    • Netón Vega

    La mejor canción latina

    • Bad Bunny – NUEVAYoL 🏆
    • benny blanco, Selena Gomez, The Marías – Ojos Tristes
    • Fuerza Regida – Marlboro Rojo
    • Fuerza Regida, Grupo Frontera – ME JALO
    • KAROL G – LATINA FOREVA

    Mejor álbum latino

    • Fuerza Regida – 111xpantia
    • KAROL G – Tropicoqueta 🏆
    • Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
    • Peso Pluma, Tito Doble P – DINASTÍA
    • ROSALÍA – Lux

    CATEGORÍAS DE ROCK

    Mejor artista de rock/alternativo

    • Deftones
    • Linkin Park
    • The Marías
    • Sleep Token
    • Twenty One Pilots 🏆

    Artista revelación de rock/alternativo

    • Geese
    • Gigi Pérez
    • sombr 🏆

    Mejor canción de rock/alternativa

    • Noah Kahan – The Great Divide
    • Linkin Park – Up From The Bottom
    • sombr – back to friends 🏆
    • Sublime – Ensenada
    • Tame Impala – Dracula

    Mejor álbum de rock/alternativo

    • Sleep Token – Even In Arcadia
    • sombr – I Barely Know Her 🏆
    • Tame Impala – Deadbeat
    • Twenty One Pilots – Breach
    • Zach Bryan – With Heaven On Top

    CATEGORÍAS DE BAILE/ELECTRÓNICA

    Mejor artista de música dance/electrónica

    • Calvin Harris
    • David Guetta 🏆
    • Fred again...
    • ILLENIUM
    • John Summit

    CATEGORÍAS DE K-POP

    Mejor artista masculino de K-Pop

    • ATEEZ
    • BTS 🏆
    • ENHYPEN
    • Stray Kids
    • TOMORROW X TOGETHER

    Mejor artista femenina de K-Pop

    • aespa
    • BLACKPINK
    • ILLIT
    • LE SSERAFIM
    • TWICE 🏆

    CATEGORÍAS DE AFROBEATS

    Mejor artista de Afrobeats

    • Burna Boy
    • MOLIY
    • Rema
    • Tyla 🏆
    • Wizkid

    CATEGORÍAS DE AMERICANA/FOLK

    Mejor artista de música americana/folk

    • Lord Huron
    • The Lumineers
    • Mumford & Sons
    • Noah Kahan 🏆
    • Tyler Childers