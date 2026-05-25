Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Juanjo Artero, Mamen Mendizábal, Michelle Calvó y Bruno Cardeñosa

Pasapalabra renueva invitados para los próximos tres programas con dos periodistas y dos actores como invitados especiales para acompañar a los concursantes en su camino hacia El Rosco.

Una semana más, llegan nuevos invitados a Pasapalabra: Juanjo Artero, Mamen Mendizábal, Michelle Calvó y Bruno Cardeñosa. Los famosos acompañarán a Roberto Leal y a los concursantes a lo largo de las diferentes pruebas del mítico programa de Antena 3.

Juanjo Artero

Juanjo Artero en una premier | Getty Images

Uno de los primeros papeles de Juanjo Artero (60 años) como actor fue en la mítica serie Verano Azul, donde interpretó a Javi. Sin embargo, también es reconocido por sus papeles en El comisario, El barco o Amar es para siempre.

En cine, ha trabajado en películas como No habrá paz para los malvados; y en teatro, en obras como Don Juan Tenorio o Ifigenia.

Mamen Mendizábal

Mamen Mendizábal en el 20 aniversario de 'El Intermedio' | Gtres

En su equipo rival, encontramos a Mamen Mendizabal (50 años), periodista y presentadora que ha trabajado principalmente en programas de La Sexta como Más vale tarde o Fuera del mapa.

Además, ha trabajado en la radio, ha escrito el libro Adelante: Solo existe el futuro. Y es nuestro y ha sido vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Michelle Calvó

Michelle Calvó en una premier | Gtres

Michelle Calvó (34 años) será quien acompañe a Juanjo Artero en el Equipo Azul. La actriz es conocida por diversos papeles, destacando entre ellos su paso por Amar es para siempre, Secretos de Estado y Punto Nemo.

Al margen de su trabajo en la actuación, ha sido colaboradora del programa Zapeando y copresentadora de Gran Prix del verano.

Bruno Cardeñosa

“Bruno Cardeñosa: el peligro no es que te quiten la libertad… es que ni te des cuenta de cuándo la pierdes.” | ondacero.es

Para completar el Equipo Naranja, Bruno Cardeñosa se une a su compañera de profesión. El periodista es actualmente presentador del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero y es director de la revista Historia de Iberia Vieja.

Además, ha trabajado en prensa y televisión y ha escrito una gran cantidad de libros sobre la actualidad, ufología, conspiraciones y misterios.