Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Juanjo Artero, Mamen Mendizábal, Michelle Calvó y Bruno Cardeñosa
Pasapalabra renueva invitados para los próximos tres programas con dos periodistas y dos actores como invitados especiales para acompañar a los concursantes en su camino hacia El Rosco.
Una semana más, llegan nuevos invitados a Pasapalabra: Juanjo Artero, Mamen Mendizábal, Michelle Calvó y Bruno Cardeñosa. Los famosos acompañarán a Roberto Leal y a los concursantes a lo largo de las diferentes pruebas del mítico programa de Antena 3.
Juanjo Artero
Uno de los primeros papeles de Juanjo Artero (60 años) como actor fue en la mítica serie Verano Azul, donde interpretó a Javi. Sin embargo, también es reconocido por sus papeles en El comisario, El barco o Amar es para siempre.
En cine, ha trabajado en películas como No habrá paz para los malvados; y en teatro, en obras como Don Juan Tenorio o Ifigenia.
Mamen Mendizábal
En su equipo rival, encontramos a Mamen Mendizabal (50 años), periodista y presentadora que ha trabajado principalmente en programas de La Sexta como Más vale tarde o Fuera del mapa.
Además, ha trabajado en la radio, ha escrito el libro Adelante: Solo existe el futuro. Y es nuestro y ha sido vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
Michelle Calvó
Michelle Calvó (34 años) será quien acompañe a Juanjo Artero en el Equipo Azul. La actriz es conocida por diversos papeles, destacando entre ellos su paso por Amar es para siempre, Secretos de Estado y Punto Nemo.
Al margen de su trabajo en la actuación, ha sido colaboradora del programa Zapeando y copresentadora de Gran Prix del verano.
Bruno Cardeñosa
Para completar el Equipo Naranja, Bruno Cardeñosa se une a su compañera de profesión. El periodista es actualmente presentador del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero y es director de la revista Historia de Iberia Vieja.
Además, ha trabajado en prensa y televisión y ha escrito una gran cantidad de libros sobre la actualidad, ufología, conspiraciones y misterios.