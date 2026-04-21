Karol G anuncia tres conciertos en España para su gira 'VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR'
Después de anunciar en el Coachella que realizaría una gira próximamente, la cantante ha anunciado que volverá a girar por todo el mundo tras el Mañana Será Bonito World Tourque terminó en 2024.
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Tras el paso de Karol G por el Coachella, donde reivindicó que la música latina está más viva que nunca, la cantante nos dejó en ascuas con su anuncio "Nos vamos de tour".
Ahora, Karol G ha presentado su nueva gira Viajando Por El Mundo Tropitour, con la cual recorrerá todo el mundo y hará tres paradas en junio 2027 en España: Madrid, Barcelona y Sevilla.
Este anuncio llega tras el éxito del Mañana Será Bonito Tour, el cual abarcó 2023 y 2024.
La cantante ha hecho el anuncio a través de una publicación en la que se la ve guardando en un camión todo el decorado que estará presente en su show.
Cómo comprar entradas
Preventas:
Los fans podrán acceder de forma anticipada a la compra de entradas mediante distintas preventas.
- Preventa exclusiva de la artista: lunes 27 de abril.
Para poder participar en la preventa del artista en Estados Unidos, Canadá y Europa, los fans deben registrarse en karolgmusic.comdesde ahora hasta el viernes 24 de abril a las 16h.
- Preventa Live Nation: a partir del miércoles 29 de abril a las 10h. Deberás apuntarte en este enlace.
Venta general:
La venta general iniciará el jueves 30 de abril a las 10 h en Livenation.es y Ticketmaster.
Precios: desde 70,50€
Todas las paradas de su gira 'Viajando por el Mundo'
- Vie, 24 de jul – Chicago, IL – Soldier Field Stadium
- Mié, 29 de jul – Toronto, ON – Rogers Stadium
- Dom, 2 de ago – Landover, MD – Northwest Stadium
- Vie, 7 de ago – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium
- Vie, 14 de ago – Los Angeles, CA – SoFi Stadium
- Vie, 21 de ago – San Francisco, CA – Levi's Stadium
- Mié, 26 de ago – Seattle, WA – Lumen Field
- Sáb, 29 de ago – Phoenix, AZ – State Farm Stadium
- Mié, 2 de sep – San Antonio, TX – Alamodome
- Dom, 6 de sep – El Paso, TX – Sun Bowl Stadium
- Sáb, 12 de sep – Boston, MA – Gillette Stadium
- Jue, 17 de sep – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
- Jue, 24 de sep – Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium
- Dom, 27 de sep – Houston, TX – Reliant Stadium
- Vie, 2 de oct – Miami, FL – Hard Rock Stadium
- Vie, 9 de oct – Tampa, FL – Raymond James Stadium
- Jue, 15 de oct – Dallas, TX – AT&T Stadium
- Vie, 6 de nov – Monterrey, MX – Estadio BBVA
- Vie, 13 de nov – Ciudad de México, MX – Estadio GNP Seguros
- Vie, 27 de nov – San José, CR – Estadio Nacional de Costa Rica*
- Vie, 4 de dic – Bogotá, CO – Estadio Nemesio Camacho El Campín*
- Vie, 15 de ene – Quito, EC – Estadio Olímpico Atahualpa*
- Vie, 22 de ene – Lima, PE – Estadio Nacional
- Jue, 28 de ene – Santiago, CL – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos*
- Vie, 5 de feb – Buenos Aires, AR – TBC*
- Vie, 12 de feb – São Paulo, BR – Mercado Livre Arena Pacaembu
- Vie, 19 de feb – Santo Domingo, DO – Estadio Olímpico Félix Sánchez*
- Vie, 26 de feb – San Juan, PR – Estadio Hiram Bithorn Sosa*
- Jue, 3 de jun – Barcelona, ES – Estadi Olímpic
- Vie, 11 de jun – Sevilla, ES – Estadio Olímpico La Cartuja
- Vie, 18 de jun – Lisboa, PT – Estádio da Luz
- Jue, 24 de jun – Madrid, ES – Riyadh Air Metropolitano
- Jue, 1 de jul – París, FR – Paris La Défense Arena
- Mar, 6 de jul – Londres, UK – Tottenham Hotspur Stadium
- Sáb, 10 de jul – Ámsterdam, NL – Johan Cruijff ArenA
- Mié, 14 de jul – Varsovia, PL – PGE Narodowy
- Sáb, 17 de jul – Düsseldorf, DE – Merkur Spiel-Arena
- Mié, 21 de jul – Lyon, FR – Groupama Stadium
- Sáb, 24 de jul – Milán, IT – San Siro