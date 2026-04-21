Karol G anuncia tres conciertos en España para su gira 'VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR'

Karol G anunciando el 'VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR' | Alex Loucas

Tras el paso de Karol G por el Coachella, donde reivindicó que la música latina está más viva que nunca, la cantante nos dejó en ascuas con su anuncio "Nos vamos de tour".

Ahora, Karol G ha presentado su nueva gira Viajando Por El Mundo Tropitour, con la cual recorrerá todo el mundo y hará tres paradas en junio 2027 en España: Madrid, Barcelona y Sevilla.

Este anuncio llega tras el éxito del Mañana Será Bonito Tour, el cual abarcó 2023 y 2024.

La cantante ha hecho el anuncio a través de una publicación en la que se la ve guardando en un camión todo el decorado que estará presente en su show.

Cómo comprar entradas

Preventas:

Los fans podrán acceder de forma anticipada a la compra de entradas mediante distintas preventas.

Preventa exclusiva de la artista: lunes 27 de abril.

Para poder participar en la preventa del artista en Estados Unidos, Canadá y Europa, los fans deben registrarse en karolgmusic.comdesde ahora hasta el viernes 24 de abril a las 16h.

Preventa Live Nation: a partir del miércoles 29 de abril a las 10h. Deberás apuntarte en este enlace.

Venta general :

La venta general iniciará el jueves 30 de abril a las 10 h en Livenation.es y Ticketmaster.

Precios: desde 70,50€

Todas las paradas de su gira 'Viajando por el Mundo'