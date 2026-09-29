¡Ya está aquí el cartel del SanSan Festival 2027!

Shinova en las Noches del Botánico | Fer González / Noches del Botánico

Tras más de una década consolidado como referente festivalero, el SanSan Festival regresa a Benicàssim para celebrar su 12ª edición entre el 25 y el 27 de marzo.

Una cita en la que la localidad castellonense se convierte en el centro del panorama de la música indie en nuestro país y el lugar perfecto para disfrutar de la playa, la gastronomía local y el inconfundible clima mediterráneo.

En esta ocasión, el cartel del SanSan Festival vuelve a contar con iconos de la escena como Shinova, Iván Ferreiro, Lori Meyers o Sexy Zebras.

Además, como indica la propia organización, aún quedan varias sorpresas para los asistentes al SanSan Festival, que podrán adquirir sus entradas a partir de mañana en la página web oficial del festival.