¡Ya está aquí el cartel del SanSan Festival 2027!
La temporada de festivales arranca cada año con el SanSan Festival, la cita en Benicàssim que llega a su duodécima edición. Del 25 al 27 de marzo la localidad castellonense acoge este evento que cuenta en su cartel con nombres como Shinova, Iván Ferreiro, Lori Meyers o Sexy Zebras.
Tras más de una década consolidado como referente festivalero, el SanSan Festival regresa a Benicàssim para celebrar su 12ª edición entre el 25 y el 27 de marzo.
Una cita en la que la localidad castellonense se convierte en el centro del panorama de la música indie en nuestro país y el lugar perfecto para disfrutar de la playa, la gastronomía local y el inconfundible clima mediterráneo.
En esta ocasión, el cartel del SanSan Festival vuelve a contar con iconos de la escena como Shinova, Iván Ferreiro, Lori Meyers o Sexy Zebras.
Además, como indica la propia organización, aún quedan varias sorpresas para los asistentes al SanSan Festival, que podrán adquirir sus entradas a partir de mañana en la página web oficial del festival.