Esta es la programación del SanSan Festival 2025

El SanSan Festival vuelve a Benicàssim los días 17, 18 y 19 de abril de 2025, convertido en una toda una referencia para los amantes del indie de nuestro país.

Habiendo cumplido una década de trayectoria, el primer festival que "inaugura la temporada", como explican desde la organización, se alza como una de las grandes citas musicales del año gracias a un cartel en el que se combinan los mejores artistas y bandas del panorama nacional e internacional.

Además, las fechas coinciden con el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que no hay excusas y solo razones para apuntarse a un plan hecho para todos los públicos gracias a la gran cantidad de variada oferta musical. Aquí indicamos los días y artistas que actuarán cada día del SanSan Festival 2025.

Jueves, 17 de abril

Los Planetas, el mítico grupo granadino, encabeza el cartel que abre el festival en el 30 aniversario de Super 8, su primer disco, y el impacto que ha tenido el film inspirado en el grupo Segundo Premio. También el gallego Sen Senra, que apenas unas semanas después del festival publicará PO2054AZ (Vol.III), por lo que es muy probable que toque varias de las canciones de su nuevo álbum como la reciente Hasta el fondo.

El concierto de Carolina Durante será uno de más esperados de la jornada inaugural, sobre todo teniendo en cuenta la gran acogida que está teniendo su último álbum Elige tu propia aventura, al igual que el del neopop de Alizzz, que se ha convertido en uno de los artistas más atrevidos del género.

Por su parte, grupos como Cala Vento, Cariño, Depresión Sonora o el rompedor Ralphie Choo conjugan una gran apuesta de cara al primer día del SanSan Festival 2025, quienes además se verán acompañados entre bastidores por bandas y artistas como Cora Yako, Groc Talent, Pipiolas, Sienna, Svetlana, Tristán! o las sesiones de Kike Varela, Mondo Insonoro, Q. Sade, Eme DJ e Innmir.

Viernes, 18 de abril

Los incombustibles Hombres G, que celebran sus 40 años en la música, asoman en la cita del cartel del viernes, precedidos de un Dani Fernández que, sin duda, está encontrando en 2025 el año de su consagración total como uno de los artistas top en el poprock nacional tras el éxito de La jauría.

Zahara y el particular y provocativo estilo que ha mostrado en su nuevo Lento Ternura también forman parte de los artistas más destacados del 18 de abril al igual que los barceloneses Dorian, que tocarán en España tras haber pasado por México con el show de su nuevo disco Futuros Imposibles.

El cantautor Luis Fercán, los hermanos murcianos Maestro Espada, la irreverente banda madrileño-alicantina Niña Polaca jugando como local y Siloé redondean la programación, además de la presencia de grupos y djs como Alna Morena, Baldosa, Calizo, Claim, Inés Hernand, Nudozurdo, The Son of Wood, Lore Nieto, New Beat Order, Toxicosmos, Zoe.

Sábado, 19 de abril

El cierre del SanSan Festival se ha reservado para Franz Ferdinand, quienes ya demostraron en Local de Ensayo Europa FM que han volcado todo el tarro de sus esencias en su nuevo Human Fear y clausurarán el festival por todo lo alto.

Los históricos Lori Meyers conjugarán la despedida de grupos nacionales, con la personalísima apuesta de Amaia y el potente directo de Sidonie antes de su actuación.

Una fecha en la que las guitarras destacarán gracias a la actuación de grupos como Alcalá Norte, Carlos Sadness o Melifluo, aunque los ritmos electrónicos ocuparán un lugar preemiente gracias a la actuación de Delaporte.

Una jornada de clausura en la que los asistentes también disfrutarán de los directos de Anadie, Carlos Ares, Griso, La Plata, Las Dianas, NDLR, Túpeleas como una vaca, Cori Matius, Juanca & Pope Supersub DJ, Miss Campfire y ÓScar García DJ.