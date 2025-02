Franz Ferdinand conecta con su público en el Local de Ensayo Europa FM

La conexión Glasgow-Madrid empezó con el primer acorde de guitarra. Alex Kapranos se sentó, junto a Bob Hardy (bajo) y Julian Corrie (teclado), ante un reducido grupo de oyentes Europa FM en la segunda noche del Local de Ensayo Europa FM.

“Hola, ¿qué tal? Soy Alex, ellos son Julian y Bob. Somos el 60% de Franz Ferdinand”, dijo en perfecto español para dar inicio a esta velada íntima que arrancó por todo lo alto haciendo sonar Bar Lonely.

La banda escocesa, el primer grupo internacional que se une a este espacio, llegó a Madrid con el buen sabor de boca (literal) que les dejó su paso este sábado por A Coruña —se habló de navajas, pulpo y otras comidas típicas de Galicia— y rápido conectó con el público en este “lugar tan inusual”, como lo describió Kapranos. “Es genial , un momento muy especial”, apuntó el vocalista, que este lunes 17 toca en la Sala Riviera en Madrid y el martes 18, en la sala Razzmatazz de Barcelona.

La complicidad se notó cuando viajaron más de 20 años atrás para tocar Walk Away, con los coros del público que lo dio todo con cada canción. Alex vio su entrega y les pidió palmas al sonar Night or Day, de su último disco The Human Fear (2025).

Alex Kapranos charla con los fans en el Local de Ensayo Europa FM | Sara Pizarro (Europa FM)

De cómo nació el nombre de este álbum habló con Carmen Basanta, conductora del ensayo. "La elección del título es un proceso natural, primero llegaron las canciones y luego nos dimos cuenta de que el disco iba de eso, de los miedos a los que se enfrenta el ser humano”, explicó el vocalista.

De este álbum sonó también Audicious, uno de los singles que seguro formarán parte del setlist de sus próximos conciertos en el SanSan Festival y el Sonorama Ribera. Con un disco recién salido del horno, la prioridad a la hora de planear esos shows es tocar esas canciones, contó Alex que ha tocado más de 50 veces en España y que aún recuerda su primera vez en Barcelona en 2003.

Entonces no se había gestado el gran hit de Franz Ferdinand, Take Me Out, la canción que forma parte del selecto club de los billonarios (1000 millones de reproducciones en streaming) y que sirvió para echar la persiana del Local de Ensayo Europa FM.

Julian Corrie y Alex Kapranos, durante su show en el Local de Ensayo Europa FM | Sara Pizarro (Europa FM)

El público se entregó con este tema sobre el que hicieron una divertida confidencia antes de que empezase a sonar. Unos tragos de whisky en el bar de al lado de su local de ensayo son los responsables de que el tema terminase teniendo dos velocidades. Llegaron desacompasados del pub y fue ahí cuando surgió la magia. Un acierto que los fans agradecen en cada uno de sus conciertos y que en este encuentro íntimo no fue diferente.

Un cierre por todo lo alto y que, como es habitual en ellos, siempre quieres más.