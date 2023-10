‘Si No Estás’, de Íñigo Quintero, entra en el Top 5 Global y bate récord mundial de artistas españoles

Una locura. No hay otra forma ni más palabras que describan mejor lo que está pasando con Íñigo Quintero y su canción Si No Estás.

Un año después de lanzar al monstruo impredecible que es internet su primera canción, este coruñés de 22 años ha visto cómo su voz al piano ha inundado inesperadamente la actualidad musical. Está en todas las melodías de todos los stories, vídeos... Pero su viralización ha llegado mucho más lejos.

Durante las últimas semanas, la canción ha ascendido al número 1 en España. Y también lo ha hecho en Perú, Portugal, Suiza, Luxemburgo y Bélgica, una lista a la que se ha sumado Países Bajos.

La canción alcanzó hace solo una semana la posición 16 en el ranking mundial de Spotify —solo Rosalía, Quevedo y Saiko habían logrado entrar en su Top 20 Global— y este miércoles ha tocado el cielo de la música en streaming con la mejor posición lograda hasta el momento: Si No Estás ha entrado por primera vez en el Top 5 Mundial y supera los 4,9 millones de reproducciones en Spotify.

Está claro que desencadenado por esta balada pop en el panorama musical nacional e internacional no tiene frenos. Se ha convertido en la primera canción de un artista español en solitario que supera esa cifra, por encima de Despechá, con 4,8 millones.

Llena de espiritualidad, la letra de Si no estás lamenta estar atravesando un momento delicado y convierte la canción en un grito de socorro a lo que parece que es Dios: Qué no se a dónde voy /No es real /Hace ya tiempo te volviste uno más /Y odio cuanto estoy /Lleno de este veneno y oigo truenos si no estás.

iñigo quintero - Si No Estás (Letra Oficial)

Si no estás acumula ya 13 millones de visualizaciones solo en Youtube —desde que se colgó en la plataforma hace dos semanas— y fue la primera canción publicada del joven artista del que todo el mundo está esperando ver más. Después llegaron sus otros tres sencillos: Sobredosis, Será por ti y el más reciente, Sin Tiempo Para Bailar.

