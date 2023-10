Rosalía y Björk anuncian una canción conjunta con fines benéficos

Rosalía y Björk han dado la sorpresa este jueves al anunciar que han colaborado para una nueva canción que saldrá en octubre. No sabemos título, pero sí que los beneficios irán destinados a causas sociales como la lucha contra la piscicultura.

¿Rosalía y Björk juntas? ¡Ya es una realidad!

Sin rumores previos ni filtraciones, la artista islandesa ha compartido en sus redes sociales un pequeño video en el que anuncia que a lo largo del mes de octubre colaborarán y estrenarán una canción de la que todavía no se sabe el nombre ni la fecha exacta.

Según varias cuentas fans, la canción se llama Right thing to do. En el video compartido, se las oye a las dos repetir en varias ocasiones la misma frase.

Solo conocemos que se trata de un proyecto con fines benéficos y los fondos irán destinados a denunciar las prácticas poco éticas en la pesca como la piscicultura.

Rosalía ha compartido en sus stories la noticia y ahora ya podemos confirmar que esto será una realidad.

Los guiños de Björk a Rosalía

Parece que las dos cantantes no tienen mucho en común, sin embargo, no es la primera vez que una de ellas manda un mensajito a la otra. A mediados de junio de este año, la islandesa subió a Instagram un post con un mashup de Saoko y Atopos, una canción suya.

Y la verdad es que el resultado gustó bastante a los fans, así que no es extraño que hayan decidido trabajar juntas.

Björk también tiene un set de DJ y en una de sus sesiones pinchó Bizcochito y se animó a salir a bailar los pasos virales.

Y en una entrevista en la BBC, la islandesa reveló que Rosalía se encontraba entre las artistas que más había escuchado durante el año y en concreto su disco Motomami. Otras cantantes estaban en la lista como Rihanna, Beyoncé, Kelela y SZA.

Las dos son amigas de la compositora Arca y en 2022 confirmó que las dos se conocían y habían trabajado juntas... La catalana le ayudó con el español para su canción Afterwards. En otro de sus singles, Fossora, Björk sumó a su equipo a El Guincho, con el que Rosalía estuvo en El Mal Querer.

¿Tienes ganas de escucharla?