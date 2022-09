Te interesa Nacho Cano se pronuncia por primera vez tras la decisión de Chanel de abandonar 'Malinche'

Chanel ya es oficialmente una chica Disney. La cantante, representante de España en Eurovisión 2022, ha estrenado al fin La estrella azul, su canción para la película Pinocho.

La canción se ha estrenado este jueves 8 de septiembre y viene acompañada de un videoclip con imágenes de la cantante entremezcladas con imágenes de la película protagonizada por Tom Hanks.

Chanel viste un espectacular diseño en color gris plata y se pasea por el que parece el taller de Gepetto, situado sobre el escenario de un teatro lo que ayuda a darle más sensación de musical al videoclip.

La cantante ha compartido el trabajo en sus redes sociales, donde hace solo unos días anunció su fichaje por la película de la factoría.

"Pongo voz a la canción principal a la nueva versión live action de la película Pinocho protagonizada por Tom Hanks", anunció a principios de semana.

La noticia fue un notición para la cantante. "Me puse a gritar como loca cuando supe la noticia. A mí me encanta todo lo que sea Disney desde pequeña, soy superfan, o sea que imagínate (...). Además, me llamaron justo el día antes de mi cumpleaños y fue un regalazo", contó la cantante en una entrevista con la agencia EFE.

Chanel reconoce que, aunque le pareció "un reto brutal", lo cogió con "muchas ganas y respeto". "A la hora de trabajar la canción todo fluyó muchísimo, me sentí superbien, fue un rodaje muy bueno, y le puse tantas ganas que en un día ya la teníamos acabada", contó en esa misma entrevista, en la que aseguró que salió "la niña que lleva dentro".

No es la primera vez que Chanel trabaja para Disney, ya había sido Nala en el musical de El Rey León, pero nunca antes había doblado una voz o cantado un tema. Ha salido "tan encantada" de la experiencia que espera poder repetir pronto.

"Ojalá que pase con La Sirenita, mi película favorita de pequeña, así que, todo puede suceder. Y como dice esta canción: 'si es muy grande tu ilusión/pídela de corazón', veremos a ver…".

Letra de 'La estrella azul', la canción de Chanel en 'Pinocho'

Si en la nocturnal quietud

ves brillar la estrella azul

todo lo que pidas

se realizara.

Si es muy grande tu ilusion

pidela de corazon

y la estrella te sabra

asi escuchar.

Al seguir

tu sino volveran

las horas que hablaran

de tiempos idos.

Tomado de AlbumCancionYLetra.com

En un rayo de ilusion

viene a ti la estrella azul

lo que pidas al sonar

lo hará su luz.

Quién canta la versión en inglés

Chanel canta la versión en español de Wish Upon a Star, la canción compuesto por Leigh Harline y Ned Washington que se ha convertido en la sintonía oficial de The Walt Disney Company. La encargada de cantarla en su versión original es la actriz Cynthia Erivo, que da vida al hada azul en la película.

Cynthia Erivo es también cantante y compositora, En 2019 fue protagonista en la ceremonia de los Oscar por su doble nominación gracias a la película Harriet, en la que interpretó a la abolicionista Harriet Tubman. Se llevó la atención en las categorías de Mejor actriz y Mejor canción original por Stand Up, pero no obtuvo ningún premio.