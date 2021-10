El DJ de Europa FM David Guetta, elegido mejor DJ del mundo

David Guetta vuelve a ser el mejor DJ del mundo. La revista británica DJ Mag ha vuelto a colocar al DJ de Europa Baila, al que puedes escuchar cada viernes en Europa FM, en el número 1 del TOP 100 DJS 2021, que ha dado a conocer este jueves.

Es la tercera vez que el DJ y productor francés ocupa este puesto, ya estuvo en el número 1 en 2011 y repitió en 2020. El año pasado le arrebató la posición a los belgas Dimitri Vegas & Like Mike, que ocupan ahora la quinta posición.

Los puestos 2 y 3 son también para dos DJs de Europa FM: Martin Garrix y Armin van Buuren, compañeros de Guetta en Europa Baila..

Tiësto, también DJ de Europa Baila, se coloca en el puesto número 15, una posición por encima de la que ocupó en 2020.

Los 15 mejores DJs de 2021

1. David Guetta

2. Martin Garrix

3. Armin Van Buuren

4. Alok

5. Dimitri Vegas & Like Mike

6. Afrojack

7. Don Diablo

8. Oliver Heldens

9. Timmy Trumpet

10.Steve

11. Aoki

12. KSHMR

13. Marshmello

14. W&W

15. Tiestö

Las recomendaciones de Guetta, Garrix y Armin

David Guetta recomienda en esta publicación su tono de 2021 y cuál es su estrella emergente en el mundo de la música electrónica. Love Tonight es su canción del año y su apuesta musical es su "amigo MORTEN y Joel Corry".

Martin Garrix apuesta por la canción Fred again.. ‘We Lost Dancing’.

La apuesta musical de Armin van Buuren es Should Have Seen It Coming, de Franky Wah feat. AETHO.