La Feria de Málaga 2026: cerca de 200 espectáculos musicales con el último concierto de Medina Azahara

La Feria de Málaga presenta su programa para este 2026, formado por reconocidos artistas malagueños y una variada muestra de estilos musicales autóctonos con el objetivo de potenciar las tradiciones de la ciudad.

La concejala de delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, ha presentado el programa de la Feria de Málaga 2026, que contempla cerca de 200 espectáculos musicales y artísticos para todos los públicos y con carácter gratuito, entre los que están los conciertos de Medina Azahara, Nancys Rubias, Antonio Carmona y Paloma San Basilio.

Esta edición ofrecerá actuaciones de grandes nombres del panorama artístico nacional, reconocidos artistas malagueños y una variada muestra de estilos musicales autóctonos con el objetivo de potenciar las tradiciones de la ciudad. Además de los ya mencionados, Paloma San Basilio, Diana Navarro, Zenet, David de María son algunos de los nombres que pasarán por la feria.

En la presentación, han destacado que la mayoría de los artistas son malagueños, lo que respalda su apuesta por el talento local, al tiempo que han señalado que esta programación contribuye a la promoción de la ciudad a través de la difusión de los diferentes eventos que se dan cita a lo largo de la semana.

"Queremos una feria que se disfrute, pero también una feria que ponga en valor lo que somos y a los que nos hacen diferentes", ha declarado Porras en la rueda de prensa, junto a varios artistas, como los miembros de Medina Azahara.

Los escenarios

Las actuaciones de la Feria se distribuirán entre el Auditorio Municipal, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, la Caseta Municipal Infantil, la Caseta de los Verdiales, Escenario del Folclore Popular Malagueño, el Centro de Exhibición Ecuestre, Explanada de la Juventud y plazas del Centro Histórico.

En el escenario del Auditorio Municipal, en el entorno del recinto ferial Cortijo de Torres, habrá actuaciones del 15 al 22 de agosto, con acceso gratuito hasta completar aforo. El sábado 15 comenzarán Encarni y Diana Navarro, el domingo 16 le seguirán Ana Romma y David de María, el martes 18 asistirán Tabletom y Medina Azahara, el miércoles 19 harán lo propio Hoffman y Nancys Rubias, el jueves 20 será el turno de Tonia Rodríguez y Zenet, el viernes 21 actuará Antonio Carmona y el sábado 22 culminará esta edición Paloma San Basilio.

La despedida de Medina Azahara

La concejala ha querido destacar el paso de la banda cordobesa Medina Azahara ya que ha anunciado que este "será su último concierto y han querido que sea precisamente aquí, en nuestra ciudad y en nuestra feria". "Para Málaga es un auténtico lujo poder contar con ellos en un momento tan importante de su carrera, que hayan elegido nuestra feria para despedirse en los escenarios, convierte este concierto en un momento único y muy especial para todos los malagueños", ha dicho.

Por su parte, el vocalista de Medina Azahara, Manuel Martínez, ha asegurado que se sienten "muy contentos de poder pasar por Málaga capital en nuestra gira de despedida" y ha señalado que intentarán "hacer todo lo posible porque este público que venga se lo pase divinamente y se le quede en las retinas para el resto de sus días"

A las actuaciones desarrolladas en el Auditorio Municipal se le suman las actuaciones flamencas que estarán diariamente presentes en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla en el recinto ferial Cortijo de Torres.

Entre estas actuaciones está José de Chaparro, Chato de Málaga, Vanesa Fernández, Manuel de la Curra, Amparo Heredia, Ana Fargas, Alejandro Estrada, Isabel Soto, Rocío Alcalá, Miguel Astorga, Elena Pino 'La Cuqui', Rocío López 'La Boterita', Chelo Soto y Rosa Linero.

El flamenco también tiene su espacio en la Feria del centro de la capital, en la Peña Juan Breva, con espectáculos todos los días a partir de las 15,00 horas con actuaciones de Gema Garcés, Chato de Vélez, Bonela, José Lucena, Alfredo Tejada, Isabel Guerrero y Pepe de Campillos.

Los verdiales tendrán su espacio singular en la caseta del Cortijo de Torres, dedicada exclusivamente a estos, de 22,00 a 03,00 horas con actuaciones de dos pandas todos los días y la representación de los estilos Comares, Almogía y Montes.

En el centro, en calle Larios, habrá también presencia de verdiales con actuaciones diarias de dos pandas de 13,00 a 17,00 horas, contando con la participación de agrupaciones como San Isidro de Periana, Primera de Benagalbón, Raíces de Almogía o Montes de Guadalmedina, entre otras.