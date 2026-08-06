A$AP Rocky desvela que Rihanna está "en el estudio ahora mismo" creando nueva música

¡A$AP Rocky ha confirmado que Rihanna está trabajando en nueva música!

Durante una entrevista en The Jason Lee Show, el rapero ha dado la preciada información que la Navy esperaba. Y ha sido gracias a que el presentador Jason Lee le preguntara al marido de RiRi por qué su pareja de toda la vida no había lanzado un álbum en una década cuando el artista ha querido desvelar el secreto.

Y es que cabe recordar que Rihanna estrenó su octavo álbum de estudio, Anti, en enero de 2016, y desde entonces se ha centrado en su faceta de empresaria y madre, tan solo lanzando alguna banda sonora para proyectos cinematográficos.

Eso sí: hace tan solo unas semanas Rihanna volvió a subirse a un escenario cuando apareció por sorpresa en uno de los conciertos especiales de JAY-Z, lo que revolucionó el panorama musical. Tras confesar que lo echaba de menos, ahora ya sabemos que está creando nueva música.

"Está trabajando. Está cocinando. Nada de tonterías"

"Está en el estudio ahora mismo. Sí, lo he dicho. Lo siento, nena", expresó en el programa, lanzando una exclusiva. "Está trabajando. Está cocinando. Nada de tonterías", ha dejado claro. Y algo arrepentido por compartir esta jugosa información, el rapero ha lanzado con humor: "Joder, me voy a meter en problemas por esto."

Eso sí, Rocky ha negado cualquier especulación sobre una posible colaboración entre él y Rihanna. "Odiaría a Rocky y a Rihanna si hicieran eso. Es una basura", ha dejado claro. E insiste: "Nadie quiere oírnos juntos, tío. Hago rap indie subversivo y raro. Tengo un grupo de seguidores fieles. No soy el típico... Soy guapo, popular y exitoso. Esa es la única razón por la que la música que hago es para un público específico que realmente entiende esta mierda".

El rapero ha compartido así una de las grandes noticias para la música pop. Junto a él Rihanna tiene actualmente tres hijos: RZA, de cuatro años, Riot, de dos, y Rocki, de 10 meses. Y parece que la de Barbados está preparada para volver a los ruedos de la música después de haber creado una familia numerosa.