Shakira publica el lyric video de 'Dai Dai': la pregunta que todos se hacen sobre la versión en español
Semanas después de terminar el Mundial de fútbol, Dai Dai sigue siendo una de las canciones más escuchadas a nivel global. El himno oficial del torneo, a cargo de Shakira y Burna Boy, está siendo un éxito rotundo, aunque los fans de la colombiana siguen esperando la versión en español.
Qué dice la letra en español de 'Dai Dai', el himno oficial del Mundial de fútbol 2026
Shakira no está ignorando el éxito de Dai Dai, himno oficial del Mundial de fútbol de 2026. Por eso, la colombiana ha publicado este 1 de agosto el lyric video de la canción para que los fans puedan escucharla mientras cantan leyendo la letra.
Tras este nuevo lanzamiento en su canal de YouTube, ahora la pregunta es cuándo verá la luz la versión en español de Dai Dai. El 20 de julio, un día después de la final del Mundial donde España ganó a Argentina, Shakira compartió en YouTube un adelanto de 59 segundos de la versión en español del tema. "El sol en la piel, el sudor / El mundo a tus pies, el calor / Saber aprender del error / Pa' llegar a ser el mejor", canta Shakira en el estribillo traducido.
En el Mundial de 2010, Shakira estrenó la versión en español de Waka Waka antes de la final, algo que en 2026 no ha ocurrido. La colombiana ni siquiera aprovechó que la final se jugó entre dos países de habla hispana para publicar Dai Dai en español. De hecho, Shakira y Burna Boy interpretaron la canción original en el descanso del último partido del Mundial. A día de hoy, la fecha de estreno de esta versión sigue siendo una incógnita.
Los próximos conciertos de Shakira con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tendrán lugar en septiembre en Madrid, por lo que una opción sería que la colombiana se estuviera guardando la versión en español de Dai Dai para lanzarla en plataformas junto a sus actuaciones en España. Sin embargo, esto es solo una teoría. Lo único cierto es que la cantante sigue guardando silencio.
A esto hay que sumarle que Dai Dai también tiene una versión en portugués de la que tampoco se conoce fecha de lanzamiento.
Letra del adelanto de 'Dai Dai (Spanish Version)'
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
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El sol en la piel, el sudor
El mundo a tus pies, el calor
Saber aprender del error
Pa' llegar a ser el mejor
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
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En el once contra once, cada cual en su papel
Aquí no se juzga nadie cuando se deja la piel
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Levantarse y caer, y volver a empezar
Y volverse a romper como vuelve a romper una ola del mar
Cada paso que das va tu gente detrás
Aquí estamos por ti para verte llegar, ah-ah
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Mira, mejor vive la vida
Que vamo' de subida
Vamo' de subida, eh-eh
Dale, no olvide' lo que vale'
Juega como tú sabe'
Como tú sabe'
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La mente en el juego (Ayo)
'Tá botando fuego (You know)
Ahorita en la calle (Ayo)
Difícil que falle (No, no)
Ponte pa' la calle, let's go, let's go, let's go
-
Ayo
Ayo
-
Hay que saber aguantar la tensión
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Fuente: Genius
Letra original de 'Dai Dai'
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
-
You knew from the day you were born
That here, in this place, you belong
You've been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
-
Come follow your desire
Where there's a will, there's a way
You are the owner of that firе
No one can take it away
Sweat and blood to writе your story
That is how you paved the way
You're about to reach the glory
Only one step away
-
All the highs and lows
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe, I believe
'Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
-
Feel it
Got everything you needed
Now, bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale
No olvide' lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe'
-
Energy's contagious, you know
And it never fails, no, no
No one's getting tired, I know
'Cause you got that fire, ayo
Dream a little higher, let's go, let's go, let's go
-
Ayo
Ayo
-
We've taken all that our hearts can hold
And we can't hold on to the past no more (Mmm)
From the dirt and the tears, we make gold
And we are more than flesh and bones
[Pre-Chorus: Shakira & Burna Boy, Both]
All the highs and lows (Highs and lows)
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now, you got to believe (I believe)
'Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
-
Feel it
Got everything you needed
Now, bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale
No olvide' lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe'
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Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
South Africa, España, México, Japan
Korea, Netherlands
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Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
-
Knew from the day you were born
Here, in this place, you belong
You've been this brave all along
What broke you once made you strong (Ow)
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
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Fuente: Genius