Shakira publica el lyric video de 'Dai Dai': la pregunta que todos se hacen sobre la versión en español

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Shakira no está ignorando el éxito de Dai Dai, himno oficial del Mundial de fútbol de 2026. Por eso, la colombiana ha publicado este 1 de agosto el lyric video de la canción para que los fans puedan escucharla mientras cantan leyendo la letra.

Tras este nuevo lanzamiento en su canal de YouTube, ahora la pregunta es cuándo verá la luz la versión en español de Dai Dai. El 20 de julio, un día después de la final del Mundial donde España ganó a Argentina, Shakira compartió en YouTube un adelanto de 59 segundos de la versión en español del tema. "El sol en la piel, el sudor / El mundo a tus pies, el calor / Saber aprender del error / Pa' llegar a ser el mejor", canta Shakira en el estribillo traducido.

En el Mundial de 2010, Shakira estrenó la versión en español de Waka Waka antes de la final, algo que en 2026 no ha ocurrido. La colombiana ni siquiera aprovechó que la final se jugó entre dos países de habla hispana para publicar Dai Dai en español. De hecho, Shakira y Burna Boy interpretaron la canción original en el descanso del último partido del Mundial. A día de hoy, la fecha de estreno de esta versión sigue siendo una incógnita.

Los próximos conciertos de Shakira con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tendrán lugar en septiembre en Madrid, por lo que una opción sería que la colombiana se estuviera guardando la versión en español de Dai Dai para lanzarla en plataformas junto a sus actuaciones en España. Sin embargo, esto es solo una teoría. Lo único cierto es que la cantante sigue guardando silencio.

A esto hay que sumarle que Dai Dai también tiene una versión en portugués de la que tampoco se conoce fecha de lanzamiento.

Letra del adelanto de 'Dai Dai (Spanish Version)'

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

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El sol en la piel, el sudor

El mundo a tus pies, el calor

Saber aprender del error

Pa' llegar a ser el mejor

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

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En el once contra once, cada cual en su papel

Aquí no se juzga nadie cuando se deja la piel

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Levantarse y caer, y volver a empezar

Y volverse a romper como vuelve a romper una ola del mar

Cada paso que das va tu gente detrás

Aquí estamos por ti para verte llegar, ah-ah

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Mira, mejor vive la vida

Que vamo' de subida

Vamo' de subida, eh-eh

Dale, no olvide' lo que vale'

Juega como tú sabe'

Como tú sabe'

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La mente en el juego (Ayo)

'Tá botando fuego (You know)

Ahorita en la calle (Ayo)

Difícil que falle (No, no)

Ponte pa' la calle, let's go, let's go, let's go

-

Ayo

Ayo

-

Hay que saber aguantar la tensión

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Fuente: Genius

Letra original de 'Dai Dai'

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

-

You knew from the day you were born

That here, in this place, you belong

You've been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

-

Come follow your desire

Where there's a will, there's a way

You are the owner of that firе

No one can take it away

Sweat and blood to writе your story

That is how you paved the way

You're about to reach the glory

Only one step away

-

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe, I believe

'Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

-

Feel it

Got everything you needed

Now, bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale

No olvide' lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe'

-

Energy's contagious, you know

And it never fails, no, no

No one's getting tired, I know

'Cause you got that fire, ayo

Dream a little higher, let's go, let's go, let's go

-

Ayo

Ayo

-

We've taken all that our hearts can hold

And we can't hold on to the past no more (Mmm)

From the dirt and the tears, we make gold

And we are more than flesh and bones

[Pre-Chorus: Shakira & Burna Boy, Both]

All the highs and lows (Highs and lows)

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now, you got to believe (I believe)

'Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

-

Feel it

Got everything you needed

Now, bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale

No olvide' lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe'

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Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands

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Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

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Knew from the day you were born

Here, in this place, you belong

You've been this brave all along

What broke you once made you strong (Ow)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go

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Fuente: Genius