La Joaqui cambia el confesionario de Rosalía en Argentina: "Si quien yo amo me deja de amar, no lo vuelve un monstruo"

La Joaqui en el confesionario de Rosalía en su concierto en Buenos Aires | X

El Movistar Arena de Buenos Aires ha recibido por tercera noche a Rosalía con su LUX TOUR, con un concierto lleno de sorpresas.

Y una de las más virales ha sido la aparición de La Joaqui para el famoso confesionario del show. La artista, para salir de lo convencional, ha relatado una historia de desamor como si de un cuento se tratara, y con la autocrítica por delante.

"Tenemos algo en común: Mi corazón nunca es mío porque siempre lo doy", le ha introducido la cantante a Rosalía, haciendo referencia a la canción Reliquia de la catalana.

"Llevo toda mi vida recogiendo perlas, desde chiquita, cada abandono, cada vez que me atacaron y no me defendí, pero hace poco conseguí una perla muy pesada, y no la pude sostener", ha contado, con un aura de misterio. Sin embargo, pronto los fans apuntaron a su expareja Luck Ra.

La argentina ha detallado con metáforas cómo vivió aquella historia: "Pesaba demasiado, no era una perla mala, era un pedazo de perla. Esta perla tan pesada viene de mi idealización Disney, siempre soñé con casarme, toda la vida y nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul, y me enamoré perdidamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda Motomami".

"Al cuarto llegó la propuesta, pero no de compromiso, era de separación"

"Es encantador, su encanto no se fue, de hecho él fue quien se desencantó conmigo. El amor a veces se gasta de tanto usarlo", ha reflexionado.

"Este príncipe un día me invita a un viaje especial, con planes especiales, en una fecha especial... Se viene mi propuesta", ha expuesto, ante la alegría de los espectadores. Entonces La Joaqui llenó la maleta con sus mejores outfits: "El primer día, la propuesta no se dio. El tercer tampoco. Al cuarto llegó la propuesta pero no de compromiso, era de separación".

Ante los gritos de los espectadores, la cantante ha seguido relatando: "Agarré mi valija y los outfits que me quedaban y salí corriendo al lugar más seguro que conozco, mi psicólogo. Buscando que él me diga que esa persona era mi perla, pero me encontré con algo mucho mas realista: con las consecuencias de mi responsabilidad afectiva".

Una reflexión profunda tras el desamor

"Entonces entendí que si quien yo amo me deja de amar, no lo vuelve un monstruo, que no era mi perla. Porque si estoy sufriendo tanto es porque amé con locura", ha reflexionado la artista ante un público que le ha aplaudido esa conclusión.

La Joaqui ha sorprendido aún más con su reflexión final, de lo más autocrítica: "Le dije a mi psicólogo que si el no es mi perla, ¿quién es mi puta perla? Y había una perla puta muy zorra, una perla que destruyó mi pareja, mi autoestima. ¿Saben quien era esa perla? Yo. Tenia tanto miedo de que me dejen de querer que acepté cualquier dosis de amor que no me alcanzaba. Recibí rosas rojas pero yo quería rosas blancas. Entonces entendí que mi perla era yo, porque entendí que cuando elijo a alguien me dejo de elegir a mí".

"Y yo soy La Joaqui", ha terminado diciendo con chulería. "Qué cabal, qué madurez emociona la tuya", le ha respondido Rosalía ante tal discurso tan bien elaborado. Una premisa distinta, pero perfecta para introducir la canción de La Perla.