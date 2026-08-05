Todas las canciones de la natación artística española en el Europeo 2026: de Rosalía a Billie Eilish

La natación artística española cierra su paso por el Europeo 2026 con un total de ocho medallas ―1 oro, 5 platas y 2 bronces―, una menos respecto al Mundial de Singapur 2025. También supone un descenso respecto al Europeo de Funchal 2025, cuando la selección cosechó once podios.

Durante estos años, España se está consagrando como una potencia en este deporte por priorizar la impresión artística por encima de altos niveles de dificultad, los cuales llevan al extremo las capacidades de los nadadores. Por supuesto, la música es fundamental en esta estrategia de Andrea Fuentes, y por eso desde Europa FM recopilamos todas las canciones que ha hecho sonar España en el europeo.

'El verano' ('Las cuatro estaciones') - Antonio Vivaldi

La primera final de España en el campeonato empezó con mal pie por el base mark que recibieron Iris Tió y Lilou Lluis en el dúo femenino técnico, donde España quedó octava. Sin embargo, las nadadoras consiguieron la mayor impresión artística al ritmo de El verano, de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi.

'lovely' - Billie Eilish

Dennis González tampoco pudo conseguir medalla en el solo técnico masculino. En el mundial consiguió la plata, pero desde entonces el nadador ha sufrido una lesión de hombro y una perforación en el tímpano. Eso no ha impedido que el catalán quedara cuarto y que volviera a emocionar en la piscina con lovely, uno de los primeros éxitos de Billie Eilish.

'Babe I'm Gonna Leave You' - Led Zeppelin

Con el mismo ejercicio del mundial, Iris Tió y Dennis González consiguieron la primera medalla de España en el europeo con una plata en el dúo mixto libre. El ejercicio cuenta con la canción Babe I'm Gonna Leave You, del grupo de rock británico Led Zeppelin.

'Escalate' - Tsar B

El poder de la feminidad le otorgó una plata a Iris Tió y Lilou Lluis en el dúo femenino libre. Enfundadas en un bañador morado, las nadadoras conquistaron al jurado con su expresión al conseguir la mejor nota en impresión artística al ritmo de Escalate, canción de la artista belga Tsar B.

'Let's Go' - Travis Barker

Jordi Cáceres y Carla Lorenzo quedaron cuartos en el dúo mixto técnico con una canción de hip-hop popularizada por la película Step Up 4: Revolution (2012). Se trata de Let's Go, interpretada por el baterista Travis Barker con colaboraciones de Yelawolf, Twista, Busta Rhymes y Lil Jon.

'Hymne a l'amour' - Céline Dion

Iris Tió se colgó la medalla de bronce en el solo libre femenino con la emotiva versión de Céline Dion de Hymne a l'amour, canción interpretada originalmente por Édith Piaf. La canadiense conmocionó al mundo con su interpretación de este tema desde la Torre Eiffel en los Juegos Olímpicos de París 2024.

'Gimme All Your Love' - Alabama Shakes

Jordi Cáceres sí se llevó una medalla en el solo libre masculino, en concreto una de bronce. Lo hizo con la canción Gimme All Your Love, del grupo estadounidense Alabama Shakes.

Banda sonora de 'Dune' - Hans Zimmer

El equipo libre se hizo con la plata con un ejercicio inspirado en genios que fueron acusados de estar locos. Por eso, la música del ejercicio incluye melodías de Hans Zimmer. Este es el ejercicio que desató la polémica, pues Rusia habría copiado un elemento inventado opr España.

'Mio Cristo Piange Diamanti' - Rosalía

El oro de España en el Europeo de Natación 2026 llegó con Iris Tió, quien estuvo impecable con su ejercicio en la categoría de solo técnico femenino. Rosalía ejerció de talismán, pues la nadadora se tiró al agua al ritmo de Mio Cristo Piange Diamanti, un aria en italiano. La canción funciona como la pista más solemne del último disco de la catalana, LUX, y sirvió para que Iris se proclamara campeona europea.

'HOPE' - NF

El equipo técnico se llevó la plata con HOPE, del rapero estadounidense NF. La letra de la canción ejemplifica la apuesta de España por una natación artística más original: "¿Qué significa el éxito para mí? / Crear algo que nadie más sea capaz de crear".

'Berghain' - Rosalía

España cerró su paso por el campeonato con su excelente ejercicio en el equipo acrobático. La selección se hizo con la plata al ritmo de Berghain, la potente canción de Rosalía con la que el equipo ha roto el récord histórico de impresión artística.