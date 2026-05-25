La fidelidad de Messi a Shakira: todas las canciones del Mundial de fútbol en las que ha aparecido

Shakira posee el título de la artista con más canciones del Mundial de fútbol de la FIFA, siendo la más reciente su ya exitosa Dai Dai, la cual está llena de bailes y apariciones de futbolistas.

En total, son 12 los íconos del fútbol que han participado en el videoclip: Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr., Rodri, Take Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland.

Concretamente, Messi es un habitual en los vídeos del Mundial de fútbol, pues ha aparecido en un total de tres videoclips de Shakira.

Desde luego, el argentino es fiel a Shakira, pues incluso ha conseguido que rompa su regla no escrita de no hablar públicamente en inglés.

Pero... ¿Cuál fue su primera canción del Mundial juntos?

Las tres apariciones de Messi

La primera canción de Shakira con el Mundial fue una versión especial de Hips don't Lie, que interpretó junto al rapero Wyclef Jean en el Olimpiastadion de Berlín, durante la final de 2006. En esa época Messi tenía apenas 19 años y todavía era una joven promesa, por lo que no pudo estar involucrado.

Cuatro años después llegó el Waka Waka y su actuación en la ceremonia de clausura celebrada el 11 de julio de 2010 en Johannesburgo junto Freshlyground.

En el videoclip, aparecen varias imágenes de partidos, entre los cuales se puede distinguir a Messi jugando, pero también se le puede ver posando con una camiseta del Mundial y un balón. Al igual que él, aparecen futbolistas como Dani Alves o Gerard Piqué.

En 2014, se sumó a Carlinhos Brown para cantar La La La (Brazil 2014), una versión de la canción Dare (La La La), incluida en el álbum Shakira de 2012. En el videoclip, se puede ver a Messi y otros futbolistas como Neymar, Agüero, James Rodríguez y Piqué en un plano corto.

Por último, Messi aparece en Dai Dai también brevemente, durante los primeros segundos del videoclip, para decir la frase "We are ready" y también en la parte final, dando unos toques al balón.