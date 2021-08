Foo Fighters invita a una niña de 11 años a su concierto y roba el show a ritmo de batería

Son muchos los artistas que deciden invitar a fans al escenario para cantar con ellos. El grupo Foo Fighters es un habitual de estos gestos con sus seguidores, que les hacen más cercanos y que motivan a los fans a acercarse a sus conciertos por la simple oportunidad de cantar junto a sus ídolos.

Este pasado miércoles 26 de agosto volvieron a hacerlo en el The Forum de Los Ángeles, en un concierto con todas las entradas vendidas. Allí, invitaron a una pequeña niña de 11 años a que se animara a tocar con ellos la canción Everlong. Lo que no se imaginaban es que la pequeña Nandi les robaría el show... a ritmo de batería.

¿Quién es Nandi Bushell, la niña de 11 años a la que Dave Grohl invitó al escenario?

No es casualidad que esta pequeña apareciera en el escenario del concierto de Foo Fighters. Nandi Bushell, de tan solo 11 años, se empezó a hacer conocida durante la cuarentena cuando comenzó a subir vídeos versionando canciones de algunos de sus artistas favoritos. Sin embargo, ni ella misma se imaginaba que este simple gesto estaba a punto de cambiarle la vida.

La viralidad de sus vídeos acabó llegando a oídos de Dave Grohl, guitarrista y vocalista de Foo Fighters. El cantante, que en otro tiempo también fue baterista de la mítica banda Nirvana, aceptó el reto de la pequeña e inició un un duelo de baterías a la distancia con ella. La historia no acabó ahí, sino que el compositor llegó a componer un tema para la menor, que ya es considerada como un prodigio de la música.

Ovacionada por los fans de Foo Fighters

Invitada al escenario para sumarse a la actuación, la pequeña Nandi Bushell lo dio todo con sus dos baquetas, como ya pudimos ver en sus vídeos de cuarentena. Su interpretación fue tan buena y emocionó tanto a los fans que los espectadores presentes en el recinto de Los Ángeles ovacionaron a la pequeña antes, durante y después de su interpretación y hasta llegaron a corear su nombre.

El propio Dave Grohl fue uno de los que invitó a esto, mientras la menor disfrutaba de la gloria y terminaba de cumplir el sueño de tocar junto a sus grandes ídolos en un estadio lleno de personas.

Prodigio de la música... y amiga de los artistas

No es la primera vez que Nandi demuestra su buen trato con algunos de los artistas estadounidenses más conocidos del panorama musical. De hecho, hace unos meses, Tom Morello de Rage Against the Machine le regaló una guitarra tras su gran interpretación de Guerrilla Radio y también se ha atrevido a unirse a Matt Helders, de Arctic Monkeys, para tocar I Bet You Look Good On The Dance Floor.

Además, bandas como Muse y Pixies han elogiado a la pequeña por su capacidad musical y muchos la han calificado ya como una de las grandes promesas del rock mundial gracias a su carisma y su talento para tocar toda clase de instrumentos.