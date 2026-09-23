Ginebras cancela su presencia en el festival Sonorama Ibiza

El festival Sonorama Ribera Goes to Ibiza, programado para los días 2 y 3 de octubre en la Cala de Bou, es uno de los eventos más destacados del panorama musical de cara a la finalización del verano, con grupos y artistas despidiendo la temporada estival.

En esta edición de 2026, el grupo Ginebras era uno de los encargados de cerrar el festival con su concierto en la jornada del 3 de octubre y, finalmente, no podrán actuar en a costa ibicenca.

"Lamentamos comunicar que Ginebras no podrán actuar en Sonorama Ibiza 2026 por causas ajenas a la organización", ha explicado el comunicado oficial de Sonorama Ribera Goes to Ibiza, añadiendo que "desde Sonorama Ibiza queremos enviar todo nuestro apoyo y cariño a la banda en este momento y desearles una pronta recuperación. Ginebras forman parte de la familia Sonorama y esperamos volver a compartir escenario con ellas muy pronto".

Además, han explicado que la organización está "trabajando para incorporar próximamente nuevas sorpresas al cartel" y que el viernes 25 de septiembre abrirán el plazo de devolución del importe de las entradas para quienes soliciten el reembolso.

Ginebras cancela Sonorama Ibiza | Instagram

Se trata de una cancelación que algunos fans de Ginebras ya habían previsto ya que, el pasado 14 de septiembre, el grupo tuvo que cancelar varias actuaciones en otros festivales por la "prescripción médica" establecida a una de las integrantes de la formación.

"La pausa se va a alargar unas semanas más, pero estamos seguras de que podremos volver muy pronto. Así, garantizamos que la recuperación de nuestra compañera sea completamente segura, que es lo más importante en estos momentos", explicaron, recibiendo el apoyo y la comprensión de sus fans.