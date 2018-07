Gotye vuelve con su grupo The Basics

El cantante australiano Gotye, autor del éxito Somebody That I Used To Know, se vuelve a juntar con su grupo y publica el tema So Hard For You.

A Gotye la fama y el dinero no se le ha subido a la cabeza y después de que en solitario triunfara mundialmente con Somebody That I Used To Know, el cantante australiano ha vuelto tres años después con su banda The Basics. La carta de presentación ha sido un videoclip de la canción So Hard For You. Un tema sobre una ruptura con influencias del rock de los 70. En el vídeo van saliendo personas, incluyendo a Gotye, en las que interpretan el tema delante de una cámara. El vídeo ha sido dirigido por el cineasta Andrew Mortlock que ha tomado un enfoque clásico y se incluye cameos animados de Frank Sinatra y Harry Nilsson.

The Basics son Wally de Backer -más conocido como Gotye-, Kris Schroeder y Tim Heath. Tras formar la banda en Melbourne en 2002 y romperse en 2010, ahora están de vuelta para hacer conciertos a partir de septiembre. "Ahora mismo estoy deseando llegar sudoroso detrás de la batería y tocando rock 'n' roll con mi hermano Kris y Tim", explica Gotye.