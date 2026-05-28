Gracie Abrams anuncia dos conciertos en España en 2027

Gracie Abrams ya está lista para todo lo que está por venir en su nueva era musical... ¡Y anuncia gira por todo el mundo!

La artista se recorrerá escenarios de todos los rincones con The Look at My Life Tour, que le servirá como presentación de su próximo álbum, Daugther From Hell. Y con esta nueva gira la intérprete de That's so true vuelve a España con dos fechas únicas.

Gracie Abrams llega a Barcelona para conquistar el Palau Sant Jordi los días 27 y 28 de mayo de 2027. Si la artista no añade nuevas fechas, la Ciudad Condal sería la última parada de la rama Europea de su gira.

Y la artista no llegará sola: para sus dos conciertos en España ha anunciado a Jake Minch como artista invitado, conocido por canciones como Fingers and Clothes y For Leaving.

Cómo conseguir entradas para ver a Gracie Abrams

Según comparte Live Nation, los fans de Gracie Abrams tienen varias oportunidades para conseguir entradas para sus conciertos en Barcelona.

Preventa

Como es habitual en los conciertos de esta magnitud, los espectáculos de Gracie Abrams en Barcelona tienen dos preventas de entradas:

La primera de ellas es con Santander SMUsic, y será el martes 2 de junio a las 9:00 horas. Solo podrán realizar la compra los clientes de dicha entidad.

La segunda de ellas es para aquellos que se hayan registrado en LiveNation.es. De hecho, los interesados en ver a la estadounidense en directo ya se pueden registrar para acceder a dicha preventa el jueves 4 de junio a las 9:00 horas.

Venta general

Para la venta general hay que esperar al viernes 5 de junio, concretamente a las 9:00 horas.

Las entradas en la venta general se pueden adquirir a través de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Se recomienda acceder a la sala de espera 15 minutos antes de la venta, momento en el que abrirá la cuenta atrás.