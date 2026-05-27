Manuel Carrasco opina sobre Bad Bunny: "Me encanta, pero cantar desde tu identidad lo han hecho muchos"

Durante la promoción de su nuevo disco Pueblo Salvaje I, Manuel Carrasco ha opinado con sinceridad sobre el fenómeno de Bad Bunny en España, ya que el puertorriqueño está a punto de celebrar diez conciertos en el Metropolitano de Madrid entre los meses de mayo y junio tras actuar en Barcelona.

Manuel Carrasco admite que "le encanta" Bad Bunny, pero que recibe una atención muy superior a artistas españoles que también están reivindicando su identidad cultural. "A veces le damos demasiada bola a lo que viene de fuera y arrinconamos lo nuestro", defiende en El País. "Ahora viene Bad Bunny y habla de Puerto Rico y todo el mundo compra eso".

El andaluz señala que Bad Bunny no es el único artista que celebra sus raíces, pues su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025) es una oda a su país. "Eso de cantar desde tu propia identidad, desde tu barrio, desde tu lenguaje, desde nuestra cultura y desde nuestro folclore, y de ahí al mundo, lo han hecho muchos en España", opina Manuel Carrasco. Sin embargo, los españoles no reciben tanta atención por hacer algo similar.

"Ya lo expresó Lola Flores. Le dijeron: 'Qué medias más bonitas tiene usted, ¿son americanas?'. Y ella respondió: 'Pues no, señor, son de Sabadell. ¿Por qué lo nuestro tiene que ser peor?'. Pues eso, defendiendo lo suyo. Ese prejuicio existe y está en el aire, y a mí, que soy un representante de exponer la identidad del sur, pues me duele", añade Carrasco.

Manuel Carrasco critica los prejuicios en la industria musical

Manuel Carrasco defiende que la industria musical está obsesionada con las etiquetas. "Cuando dejé Isla Cristina y me vine a vivir a los veintitantos a Madrid vi eso, el tema de etiquetarte. Y más yo, que salía de Operación Triunfo. La gente te cuelga una etiqueta que nunca es buena. Me da la impresión de que la gente rasca poco, se queda en la superficie. Y eso lo he sufrido y me ha dado mucha rabia porque hay mucho trabajo detrás. Existen prejuicios desde algunos ámbitos con músicos como yo".

"Existen prejuicios desde algunos ámbitos con músicos como yo"

Además, el andaluz pone de ejemplo a Extremoduro o El Barrio como artistas que tardaron mucho en aparecer en los medios de comunicación: "Hay una parte de la prensa que no se ha parado a ver qué ha pasado ahí, y creo que debería. Porque es una música que bebe de algo muy nuestro, que es el flamenco", dice.

Su multa por actuar en el Bernabéu

En esta misma entrevista, Manuel Carrasco desvela que han pagado la multa de 400.000 eurospor el ruido de su concierto en el Bernabéu. "Está recurrido. El otro día ha habido una resolución que no es buena para nosotros, porque dice que el estadio no tiene nada que ver, que el responsable es el artista. No lo entiendo, la verdad. Tú alquilas un recinto y no puede haber problemas de sonido. No te pueden decir que no puedes subir de X decibelios. [...] Si te dicen que no puedes subir de X decibelios y tú has vendido entradas para otros decibelios, porque el recinto tiene esa capacidad, ¿qué haces? 'Baje usted el volumen', te dicen. Pero entonces medio estadio no lo va a escuchar. ¿Qué quieren que haga?", explica.