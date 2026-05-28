Setlist de La Oreja de Van Gogh en Madrid: las canciones de sus conciertos en el Movistar Arena
Este jueves, La Oreja de Van Gogh celebra el tercer concierto de su gira con Amaia Montero. El Tantas Cosas que Contar Tour llega al Movistar Arena de Madrid con un repertorio de 22 canciones, aunque siempre hay margen para sorpresas de última hora.
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La actual gira de La Oreja de Van Gogh tiene agendados seis conciertos en el Movistar Arena de Madrid. Este jueves 28 de mayo es el primero, al que le seguirán otros dos el viernes 29 y el domingo 31. El grupo volverá al mismo recinto el 22 y 23 de septiembre y repetirá el 30 de diciembre para cerrar la gira.
Este gran despliegue responde a la gran demanda del público por volver a ver a Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh desde su salida del grupo en 2007. De esta forma, el Tantas Cosas que Contar Tour cuenta con un repertorio de canciones lleno de los éxitos que marcaron la primera etapa de la banda, como Rosas, La playa o Puedes contar conmigo.
LOVG también ha añadido varias composiciones que vieron la luz con Leire Martínez, tales como El último vals, Tan guapa y La niña que llora en tus fiestas. Sin embargo, esta última fue descartada en el segundo concierto de la gira, donde Amaia Montero tampoco interpretó Todos estamos bailando la misma canción, su versión de Nothing Compares 2 U y Adiós.
El repertorio de La Oreja de Van Gogh con 'Tantas Cosas que Contar Tour'
En el anterior concierto de su gira, La Oreja de Van Gogh tocó un total de 22 canciones. Sin embargo, siempre hay margen para cambios de última hora. ¿Recuperarán los temas descartados? ¿Añadirán alguno nuevo en Madrid? De momento, compartimos su último setlist del 10 de mayo en el Bizkaia Arena:
- 20 de enero
- Deseos de cosas imposibles
- El último vals
- Tantas cosas que contar
- Perdóname
- La chica del gorro azul
- Dulce locura
- Geografía
- Mariposa
- Vestido azul
- Tan guapa
- París
- Cuéntame al oído
- Pop
- La playa
- El 28
- Soledad
- Rosas
- Perdida
- Cuídate
- Muñeca de trapo
- Puedes contar conmigo